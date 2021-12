Copa do Mundo é o evento mais popular das redes sociais

A Copa do Mundo 2014 vem batendo recordes de menções e compartilhamentos nas mídias sociais. De acordo com a emissora norte-americana CNN, o evento já pode ser considerado o mais comentado dos últimos tempos nas redes sociais on-line. A primeira semana do torneio gerou 459 milhões de posts, likes e comentários no Facebook, segundo a companhia.

O número supera as interações combinadas de eventos como o Super Bowl (final da liga de futebol americano profissional dos Estados Unidos), Olimpíadas de Inverno de Sochi e o Oscar deste ano. No último domingo, durante a partida de EUA e Portugal, o nome de Cristiano Ronaldo foi mencionado 1,5 milhão de vezes no Twitter. No Facebook, 10 milhões de pessoas realizaram 20 milhões de interações durante o mesmo jogo. A partida entre a seleção norte-americana e a portuguesa rendeu ao todo 8 milhões de tuítes. O jogo de abertura do evento entre Brasil e Croácia gerou 12,2 milhões de mensagens no Twitter.

