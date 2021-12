Copa do Mundo: começa nesta terça venda de ingressos

Começam a ser vendidos às 7h de amanhã (20) os ingressos para a Copa do Mundo 2014. Aproximadamente 1 milhão de entradas estarão disponíveis nesta primeira fase, que vai até 10 de outubro. Desse total, 300 mil serão exclusivamente para brasileiros. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 1.980, conforme localização das cadeiras e a fase dos jogos. As vendas serão somente pela internet, no portal da Federação Internacional de Futebol (Fifa), por meio de uma conta de usuário criada no www.fifa.com.

Os problemas ocorridos na Copa das Confederações, como sobrecarga no sistema online e dificuldades na entrega dos tíquetes, fizeram com a federação mudasse o esquema de vendas para os jogos. "As pessoas vão ter um mês e meio para fazer a solicitação e, em seguida, vamos ter um período de sorteio aleatório. Todos terão a mesma chance", explicou Thierry Weild, diretor de Marketing da Fifa. Ao fazer o cadastro, o torcedor vai indicar os jogos e a categoria de assento que deseja.

Segundo ele, houve reforço do sistema para suportar o tráfego, caso haja grande procura nos primeiros dias. "Apesar de termos dito que haverá o prazo de mais de um mês, sabemos que muitas pessoas vão querer fazer já no primeiro dia. Fizemos testes, após testes, e estamos tranquilos. Vamos ter que ver, no entanto, como o Brasil se comporta."

Em relação à entrega, serão abertos mais locais de distribuição. Além disso, os centros serão abertos mais cedo, a partir do dia 15 de abril. "Estamos certos de que os brasileiros aproveitarão essa oportunidade de pegar com antecedência", disse. Há possibilidade de que sejam colocados pontos nos aeroportos.

Outra novidade é a entrega residencial dos tíquetes. "Os que não quiserem ir [ao local de distribuição], poderão receber no conforto de casa", explicou. O titular da compra terá que indicar no ato da compra o interesse em receber os ingressos em casa. No momento em que a compra for concretizada, após 10 de outubro, o torcedor vai confirmar essa preferência. Pessoas que tiverem direito à meia-entrada (idosos, estudantes e beneficiários do Bolsa Família), no entanto, não poderão fazer essa escolha, pois precisam confirmar essa informação.

A segunda fase de vendas ocorrerá de 8 de dezembro de 2013 a 30 de janeiro de 2014. De dia 15 de abril a 13 de julho do ano que vem, será possível comprar ingressos de última hora, de acordo com a ordem procura. O calendário de vendas e o guia do torcedor estão disponíveis no site da Fifa.

Os ingressos mais caros são os da categoria 1, que terá cadeiras com melhor visão do campo, e os mais baratos, da categoria 4, com lugares localizados atrás das traves do gol. Os bilhetes para a partida de abertura custarão R$ 160, na categoria 4, com meia-entrada a R$ 80; R$ 440 na categoria 3; R$ 660, na categoria 2; R$ 990, na categoria 1. Na fase de grupos, os preços são: R$ 60, na categoria 4, com meia-entrada a R$ 30; R$ 180, na categoria 3; R$ 270, na categoria 2; e R$ 350, na categoria 1. Os ingressos para as oitavas de final serão vendidos a R$ 110, na categoria 4, com meia-entrada a R$ 55; R$ 220, na categoria 3; R$ 330, na categoria 2 e R$ 440, na categoria 1.

Nas quartas de final, o bilhete mais barato, R$ 170, é o da categoria 4, com a meia-entrada a R$ 85. Na categoria 3, o preço é R$ 330, na 2, R$ 440, e na 1, R$ 660. Para as semifinais, o tíquete valerá R$ 220 na categoria 4, com ma meia-entrada a R$ 110, na 3, R$ 550, na 2, R$ 880, e na 1, R$ 1.320. Na disputa do terceiro lugar, os preços serão os seguintes: R$ 170 na categoria 4, com meia-entrada a R$ 85, R$ 330 na 3, R$ 440 na 2 e R$ 660 na 1. Para a decisão do título, os bilhetes custarão R$ 330, na categoria 4 (meia entrada a R$ 165), R$ 880 na 3, R$ 1.320 na 2 e R$ 1.980 na 1.

