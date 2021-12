Copa do Mundo 2014 terá campanhas de combate ao racismo

Na próxima sexta-feira, quando Espanha e Holanda fazem o primeiro confronto da Copa do Mundo na Arena fonte Nova, um grupo de torcedores holandeses promete sair caminhando do Pelourinho até o local da partida.

Membros da União de Negros pela Igualdade (Unegro) querem aproveitar a oportunidade para realizar uma ação de conscientização com os torcedores holandeses contra o racismo.

Aproveitando o fato de que o Mundial de 2014 carrega o slogan de "Copa Contra o Racismo", a Unegro vai acompanhar o holandeses no trajeto e entregar panfletos, em holandês, contando a história do racismo no Brasil e explicando a importância do combate a este crime.

"Os atos de racismo no futebol têm se tornado mais frequentes em todo o mundo. Então, nosso foco é trabalhar com a conscientização para lutar pela promoção da igualdade", conta o coordenador da Unegro, Jerônimo da Silva.

E exatamente pelo fato de atos racistas estarem se tornando a cada dia mais frequentes, como nos casos do lateral Daniel Alves, do meia Tinga e do árbitro Mário Chagas, autoridades estaduais, municipais e a própria Fifa prometem realizar ações durante o Mundial para combater este crime.

A Fifa lançou, na última quinta-feira, a campanha online "Say No To Racism" (diga não ao racismo) para combater atos racistas no futebol. A ação consiste no seguinte: os torcedores devem enviar selfies com a expressão "#saynotoracism" para as páginas da entidade no Twitter, Facebook ou Instagram.

Na imagem de lançamento da campanha, os franceses Patrick Vieira e Christian Karembeu, além do zagueiro brasileiro Lúcio, do Palmeiras, aparecem segurando um cartaz com a inscrição "#saynotoracism".

As fotos mandadas pelos torcedores poderão aparecer nos telões dos estádios durante o mundial. As primeiras já devem aparecer no jogo de abertura da Copa, entre Brasil e Croácia, na Arena Corinthians, na próxima quinta-feira.

Quartas de final

De acordo com informações do Departamento de Imprensa da Fifa, durante as quartas de final da Copa do Mundo, os jogadores das oito seleções envolvidas nas quatro partidas levantarão faixas com mensagens contra o racismo.

A Secretaria Estadual para Assuntos da Copa do Mundo (Secopa) também lançou uma campanha nas redes sociais. Trata-se da "Copa Sem Racismo". A ideia é incentivar os internautas a utilizarem a hashtag #copasemracismo e disseminar a mensagem de que Mundial deve ser sem racismo e com confraternização entre os povos.

