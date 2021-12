Copa de 2014: maior número de prorrogações nas oitavas

Ainda faltam oito jogos para o fim da Copa do Mundo. Mas se as oitavas de final foram um indicador de como será o restante do torneio, o torcedor pode se preparar para muita emoção. Instituída no Mundial de 1998 para acomodar mais times (o número de seleções subiu de 24 para 32), as oitavas tiveram, em 2014, o maior número de prorrogações na história.

Entre os oito duelos, simplesmente cinco precisaram do tempo extra, no mínimo, para serem decididos. Apenas Colômbia, Holanda e França passaram por Uruguai, México e Nigéria, respectivamente, sem precisarem da prorrogação. E destes apenas os colombianos não tomaram sufoco.

Nos outros cinco jogos, houve necessidade de prorrogação, com Brasil, Costa Rica, Alemanha, Argentina e Bélgica eliminando, nesta ordem, Chile, Grécia, Argélia, Suíça e Estados Unidos. Este é o número mais alto de prorrogações na fase de oitavas de final. Os duelos de Brasil x Chile e Costa Rica x Grécia ainda precisaram da disputa de pênaltis para decidir quem passava às quartas de final.

adblock ativo