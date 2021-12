Copa das Confederações: ônibus especial atenderá torcedor

Onze roteiros de ônibus urbanos e 14 pontos de integração com o shuttle, veículo customizado da Copa das Confederações. Este será o esquema de transporte de torcedores para a Arena Fonte Nova nos dias de jogos em Salvador, entre 20 e 30 de junho.

A informação, contida no Plano de Transporte Copa das Confederações e obtida com exclusividade por A TARDE, revela alterações no tráfego no entorno do estádio nos dias dos jogos Nigéria x Uruguai (20/6), Brasil x Itália (22/6) e da partida que definirá terceiro lugar no torneio, em 30 de junho.

O tráfego estará bloqueado na área do estádio em dias de jogos. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado (Sedur) e a Prefeitura de Salvador montaram uma estratégia de mobilidade para estimular, nesses dias, o uso do transporte público coletivo.

"O torcedor que for à Arena Fonte Nova de ônibus paga a primeira tarifa no ponto de origem e, depois, faz a integração com o ônibus shuttle, sem custo adicional", explica o assessor de gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Sedur), Ademar de Freitas.

Cartilha - Segundo Freitas, torcedores vão saber os locais de integração do transporte no momento da retirada do ingresso, quando vão receber cartilha com informações sobre os itinerários para o estádio.

"Para cada bilhete, haverá um local de integração específico. Com isso, evitaremos que as pessoas se concentrem nos mesmos pontos", informou o assessor, que é membro do Comitê de Mobilidade da Copa do Mundo de 2014.

Embora não tenha informado a quantidade de veículos shuttle, Freitas diz que os ônibus customizados com o tema do evento serão adaptados a portadores de necessidades especiais, que poderão ir de carro até o estacionamento da Conceição da Praia, no Comércio.

Além dos ônibus comuns e táxis, torcedores vão poder se deslocar de carro para estacionamentos localizados nas regiões do Iguatemi, Barris e Comércio. De lá, terão acesso aos veículos de integração, que os levarão para o estádio.

"Todas as informações relativas à locomoção do torcedor vão ser disponibilizadas na internet", diz Freitas, ao acrescentar que o portal elaborado pela Companhia de Processamento de Dados do Estado (Prodeb) deve estar pronto até junho.

