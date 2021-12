Copa das Confederações: militares se apresentam em Brasília

Parte dos militares que integram a Força Planalto, que vai atuar durante a Copa das Confederações, participou neste domingo, 5, de uma apresentação para o público durante a cerimônia de troca da Bandeira Nacional, na Praça dos Três Poderes.

A tropa reúne 3,7 mil homens das três Forças Armadas do Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. O grupo vai trabalhar na segurança de grandes eventos esportivos em Brasília, e a primeira operação da tropa será em junho, durante a Copa das Confederações. <GALERIA ID=18275/>

Além de apoiar operações nas ruas durante o evento esportivo, a Força Planalto vai atuar em ações antiterrorismo e de defesa cibernética, e também na proteção de estruturas de água, energia, telecomunicações e transportes, de acordo com comandante militar do Planalto, general Gerson Menandro.

As Forças Armadas, segundo o general, estão prontas para auxiliar os órgãos civis nas operações de segurança dos grandes eventos, mas de forma colaborativa. "As forças estão à disposição, mas sempre integradas aos órgãos de segurança pública. Não há protagonismo de ninguém. Cada um tem sua vocação natural, aquilo que lhe é mais competente. Temos protocolos operacionais conjuntos e esse protocolo define quem é responsável por cada risco", avaliou.

Os militares do grupo estão em treinamento desde o ano passado e na última semana intensificaram as atividades, com simulações nos locais onde atuarão durante a Copa das Confederações.

Além da apresentação da Força Planalto, a cerimônia da troca da bandeira também teve a participação de alunos do Colégio Militar de Brasília. O hasteamento da bandeira foi acompanhado pela banda do Batalhão da Guarda Presidencial e pela tradicional salva de 21 tiros. Um problema técnico impediu a subida completa da bandeira, mas foi resolvido antes do fim da solenidade.

A bandeira de 286 metros quadrados, hasteada na Praça dos Três Poderes, é trocada no primeiro domingo de cada mês em solenidade aberta ao público.

