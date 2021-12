Copa das Confederações é o grande teste para a Copa do Mundo

A Copa das Confederações, que tem início no próximo dia 15 de junho, representará uma prévia da principal competição esportiva do planeta - a Copa do Mundo de 2014, a ser disputada também no Brasil. Em campo, estarão seleções que, juntas, conquistaram 12 títulos mundiais. Cinco desses vencidos pelo Brasil, quatro pela Itália, dois pelo Uruguai e um pela Espanha - vencedora da última Copa do Mundo, na África do Sul, em 2010. A edição de 2013 da Copa das Confederações contará também com a participação do Japão, México, Taiti e da Nigéria.

Além de ser o país que mais venceu copas do mundo, o Brasil é também o que detém maior número de títulos da Copa das Confederações, com três conquistas (1997, 2005 e 2009). A França vem em segundo lugar, com dois títulos (2001 e 2003). O México venceu uma vez, em 1999.

Em 1992 e 1995, ainda sob o nome de Copa Rei Fahad, a competição foi disputada na Arábia Saudita, mas em formato diferente do atual. Na primeira, com apenas quatro países, foi vencida pela Argentina. Em 1995, com seis seleções participantes, a Dinamarca foi a campeã.

O país que mais disputou a Copa das Confederações é o Brasil. A edição de 2013 representará a sétima participação seguida do país na competição. Apesar de passar por uma fase de reformulação, o Brasil - por jogar em casa - é considerado um dos favoritos. Esse favoritismo é dividido com a Espanha que, além de campeã da última Copa do Mundo, foi a vencedora das duas últimas Eurocopas.

Itália, Uruguai e México também figuram entre os favoritos. Este último, por ser o atual campeão olímpico. Mas em futebol nada é previsível: Japão, Taiti ou Nigéria correm por fora como seleções que podem surpreender e vencer.

Se, dentro do campo, a expectativa é grande, fora dele a Copa das Confederações representará um teste para as seis cidades que sediarão seus jogos: Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza e Salvador.

A fim de mostrar como essas capitais se prepararam em termos de infraestrutura e serviços para receber tantos turistas e torcedores, a Agência Brasil publica, a partir de hoje (10), uma série de matérias especiais.

