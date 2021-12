Copa das Confederações deve ter investimentos de R$ 128 mi

Os investimentos prometidos pelos poderes públicos (municipal, estadual e federal) para 2013 serão responsáveis por transformações na paisagem urbana de Salvador. A Copa das Confederações, de 15 a 30 de junho deste ano, é o principal catalisador dos avanços físicos anunciados. As principais obras de infraestrutura para o torneio são avaliadas em cerca de R$ 128 milhões.

Além, naturalmente, da Arena Fonte Nova (com data de entrega prevista para março), são esperadas na capital baiana obras de mobilidade no entorno do estádio (dois viadutos e quatro rotas de pedestres), modificações no porto, colocação de estruturas temporárias para estandes (exigência da Fifa) e reforma da orla. Somando essas principais obras, o valor aproximado de investimento é de R$ 92 milhões só para 2013.

Os números podem subir bastante com a execução do metrô. A Linha 1 (Acesso Norte-Campo da Pólvora) ainda não entra nesta lista inicial, embora no entendimento do Comitê Organizador Local da Copa (COL) a operação seja "essencial", por conta dos espaços "exíguos" e "complexos" do entorno da Fonte Nova, conforme já classificou a entidade em documento vazado para a imprensa.

"Só poderemos garantir que o metrô será utilizado para a Copa das Confederações quando a prefeitura fizer a transferência do equipamento para o Estado, o que esperamos que seja feito agora na primeira semana de janeiro. A partir daí poderemos definir se será operação assistida ou se por licitação. Ambas as operações têm tempo para ser finalizadas", diz Rui Costa, secretário da Casa Civil do Governo do Estado.

Caso o governo baiano opte por operação assistida (a mais provável) da Linha 1 - sem cobrança dos bilhetes durante a disputa dos jogos - o valor estimado do procedimento é de R$ 36 milhões, boa parte subsidiado por verbas federais.

Mundial - Especificamente para a Copa do Mundo, em 2014, outras intervenções ainda mais abrangentes, principalmente no setor de mobilidade, aguardam execução.

Dois viadutos, nos bairros do Imbuí e Narandiba, além de uma alça de ligação com a Av. Luís Eduardo Magalhães, esperam conclusão até o início do Mundial. A obra é orçada em R$ 90 milhões, com financiamento único do Estado.

Junto com a União, por obras do PAC, o governo planeja a construção da Av. 29 de Março, além da duplicação e instalação do BRT (sistema de trânsito rápido para ônibus) nas avenidas Pinto de Aguiar e Orlando Gomes.

"Essas obras não são exclusivas da Copa, serão concluídas mesmo após a disputa dos jogos, embora também algumas delas estejam prontas até lá", diz Costa.

As modificações na estrutura do Aeroporto de Salvador também só ficarão prontas para a Copa do Mundo. A data de conclusão é dezembro de 2013, com gastos federais na casa dos R$ 118, 6 milhões, para ampliação do terminal de passageiros e do pátio de aeronaves, além da uma nova torre de controle.

"A principal demanda de turistas é na Copa do Mundo, e não na das Confederações. Não teremos problemas de falta de espaço em 2013", atesta Lilian Pitanga, chefe de gabinete da Secretaria da Copa do Mundo (Secopa).

Lilian também argumenta que, para 2013, o número de leitos nos hotéis na capital e cidades da Grande Salvador (45 mil) é suficiente. "Os hotéis que anunciaram grandes investimentos aqui (Fasano e Hilton) só estarão operando na Copa", diz ela.

Reforma na orla - Tanto prefeitura quanto Estado articulam investimentos para a reforma na orla da cidade já este ano. O prefeito eleito, ACM Neto, já disse estar buscando no Ministério do Turismo (programa Prodetur) R$ 16 milhões para iniciar a reforma do Farol da Barra a Ondina.

O governo fala em investir cerca R$ 6 milhões na orla, com especial atenção à faixa do Jardim de Alah, onde ocorrerá, em 2014, a Fan Fest (festa oficial dos jogos do Mundial de 2014, com a chancela da Fifa).

A União investirá R$ 32 milhões no Porto de Salvador, com a demolição (já concluída) de dois armazéns e construção de um terminal de passageiros. A entrega é prevista para maio próximo, quando o porto comemorará um século de existência.

adblock ativo