Copa: baianos em Brasília esperam festa e dificuldades

O côncavo e o convexo. Duas esferas opostas no formato, mas que se completam enquanto objeto geométrico. Com preferências clubísticas distintas, os amigos engenheiros André Freitas, 30 anos, torcedor do Vitória, e Adriano Côrrea, 29, fanático pelo Bahia, representam a continuidade histórica de uma vasta comunidade de nordestinos que moram em Brasília, isto desde a fundação da cidade, em abril de 1960.

À convite da reportagem, vestidos à caráter e em meio as eternas provocações fruto da rivalidade entre os clubes, os dois aceitaram visitar o Palácio do Congresso Nacional, coração do poder Legislativo do País.

O prédio foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer há 50 anos, e traz na forma do côncavo e convexo, juntamente com as torres gêmeas, sua identidade reconhecida mundialmente.

Neste sábado, 15, apenas o torcedor rubro-negro vai ao jogo de estreia da Copa das Confederações, entre Brasil x Japão - a única partida que a capital federal receberá durante toda a competição.

"Comprei meu ingresso de R$ 190 e ficarei em um setor atrás do gol. Estou indo mais pela festa do que propriamente pelo futebol da Seleção", afirma André, que garante levar uma bandeira do Vitória para se fazer notar entre os 70 mil espectadores do Estádio Nacional de Brasília. "O mundo todo precisa ver esse time", diz, rindo.

O amigo tricolor desistiu da compra por um motivo nobre: contenção de depesas visando seu casamento, no fim do mês. Ainda assim, ensaia participar das festividades que envolvem o torneio indo ao show, na Esplanada dos Ministérios, que acontecerá em paralelo ao jogo da Seleção. O governo do Distrito Federal disponibilizará nove telões no local para transmissão ao vivo.

Ás 13h30, o cantor sertanejo Gustavo Lima se apresentará para uma plateia estimada de 100 mil pessoas. O show vai até a hora do jogo e só retorna ao fim da disputa, com as bandas Revelação e a baiana Asa de Águia.

"Vai ser bom ouvir o som dos baianos. Talvez vá por conta disso. Só não me decidi ainda pois o transporte público vai ser muito ruim. Não sei se haverá metrô suficiente para dar vazão a tanta gente", diz Adriano.

Problemas - A queixa deste torcedor baiano é repercutida pela mídia brasiliense quase à exaustão. Além da questão do transporte público, outros dois reclames entram diaramente na pauta dos principais jornais da cidade: o efetivo policial para conter possíveis manifestações e os problemas do Estádio Nacional de Brasília.

Com exclusividade ao A TARDE, durante evento de homenagem aos bicampeões Mundiais de 1962, ocorrida na manhã da última quinta-feira, 13, no Teatro Nacional, o governador do DF, Agnelo Queiroz (PT), falou sobre a trinca de problemas.

"Nosso sistema de transporte é um dos melhores do Brasil e tem capacidade para atender toda a população. Agora é claro que, com dois eventos de forte atração de pessoas no sábado (o jogo e o show), temos a possibilidade de ter problemas na saída das pessoas. Mas nada que não será contornável", disse.

Na questão da segurança, comenta-se que uma manifestação de índios em protesto a construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará, possa vir a obstruir vias de acesso durante o jogo da Seleção. "Não existe esta possibilidade. Estamos trabalhando com um efetivo policial muito bem treinado. Não há qualquer problema desta natureza", afirma o governador, que diz trabalhar com um efetivo de 3.100 homens na segurança (500 dentro do estádio, 1.200 na área externa e 1.400 na Esplanada dos Ministérios).

Por fim, Agnelo negou qualquer problema existente no Estádio de Brasília (orçado em R$ 1,2 bilhão), a despeito do que foi noticiado pela imprensa, sobre longas filas e falta de cadeiras numeradas, no evento teste entre Flamengo x Santos, em maio passado. "Os jornais foram falar de coisas pequenas, como filas e de que não tinha água quente nos chuveiros. Esse é o tipo do problema de quem rodou o estádio todo a procura de uma coisa, e foi falar disso, pois foi o que achou", ironizou o político.

adblock ativo