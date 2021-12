Copa altera cronograma das escolas estaduais

O cronograma das escolas estaduais será alterado por conta dos jogos da Copa das Confederações. De acordo com a Secretaria de Educação do Estado, as atividades agendadas para este sábado, 15, dia da estreia do Brasil diante do Japão, serão transferidas para o dia 19 de outubro. Já a programação da quarta, 19, quando a seleção canarinho enfrenta o México, serão transferidas para 23 de novembro.

Na quinta, 20, quando acontece o jogo na Arena Fonte Nova, entre Nigéria e Uruguai, não terá aula nas escolas que ficam no entorno do estádio. A reposição será no dia 14 de dezembro.

A partida entre Brasil e Itália no dia 22 de junho, na Arena Fonte Nova, não vai afetar o cronograma da rede estadual, que estará em recesso entre os dias 21 de junho e 2 de julho.

