Copa-2014 tem 2ª maior média de público da história

A Copa-2014 terminou neste domingo,13, igualando seu maior público e estabelecendo a segunda melhor média de espectadores da história. A vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, que deu o tetracampeonato mundial à Alemanha, levou ao Maracanã 74.738 pessoas, mesmo público da estreia dos vice-campeões - 2 a 1 sobre a Bósnia, também no Rio de Janeiro. Somadas as 64 partidas, o segundo Mundial sediado pelo Brasil teve 3.429.873 pessoas nos estádios, uma média de 53.591.

Apenas a Copa-1994, nos Estados Unidos, levou mais gente aos estádios. Vinte anos atrás, a média foi de 68.991 espectadores. Segundo a Fifa, a outra Copa jogada no Brasil, em 1950, teve 47.511 pessoas nos estádios por partida. Até 2006, no entanto, a entidade dizia que a competição havia recebido 60.773 espectadores por jogo, uma marca maior que a atual.

O título conquistado pela Alemanha neste domingo foi sofrido. Depois de empate no tempo normal por 0 a 0, o meia Götze marcou o gol da vitória aos 7 minutos do segundo tempo da prorrogação. Ele entrou em campo aos 43 minutos do segundo tempo no lugar de Klose.

adblock ativo