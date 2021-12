Copa 2014: SSA é reprovada no ranking da transparência

São Paulo - Seis cidades-sede da Copa do Mundo de 2014 foram reprovadas, com notas baixas ou muito baixas, no ranking de transparência elaborado pelo Instituto Ethos. A avaliação, divulgada nesta terça-feira, 3, é feita com base em 90 perguntas que abordam questões como a disponibilidade de informações e a participação dos cidadãos nos investimentos de preparação para o mundial. A partir das respostas, a cidade recebe uma nota que vai até 100.

As cidades de São Paulo, do Recife, de Manaus e Fortaleza tiveram menos de 40 pontos e foram classificadas como capitais com baixa transparência. Salvador e Natal ficaram com nota inferior a 20, que indica um nível muito baixo de transparência. "Natal foi o destaque negativo, pois diminuiu a pontuação em relação à primeira edição" ressalta o texto sobre a capital do Rio Grande do Norte, a mais mal avaliada este ano.

Brasília, Porto Alegre e Belo Horizonte foram as únicas apontadas como cidades com alta transparência, tendo nota acima de 70. Com 50,37 pontos, as cidades do Rio de Janeiro, de Curitiba e Cuiabá foram classificadas como de transparência média.

adblock ativo