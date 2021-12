Copa 2014: Salvador ainda tem três festas sem definição

A 70 dias do Mundial, Salvador ainda tem três eventos de grande porte sem estrutura definida. Além do Fan Fest, exigido pela Fifa, a cidade ainda vai sediar o Forró Copa e o Carnaval da Copa, apelidado 'Carna Copa'. O primeiro é de iniciativa da Secretaria Estadual da Copa, e o segundo da Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Cultura (Sedes).

Em reunião realizada na quarta-feira, 2, na Assembleia Legislativa da Bahia (ALB), o secretário da Secopa, Ney Campello, e do Escritório Municipal da Copa (Ecopa), Isaac Edington, não forneceram mais detalhes sobre a realização nem sobre os custos desses eventos.

A ideia do Carna Copa foi lançada pela prefeitura em março, logo depois do Carnaval. Inicialmente, o local previsto para a festa era o bairro do Comércio, na Cidade Baixa. No entanto, o secretário do Escritório Municipal da Copa, Isaac Edington, disse que o local deve ser outro

"As datas iniciais para a festa é que sejam nos dias 15 e 16 de junho, na praia da Boca do Rio", disse. "A ideia é que todos os custos sejam bancados pela iniciativa privada e que o município não gaste com esse evento", completou, ecoando o discurso do secretário da Sedes, Guilherme Bellintani.

Edington que responde pelo Fan Fest, garantiu que as indefinições serão resolvidas a tempo para o evento.

"Volto a dizer que este é um projeto complexo. Existem planos, montamos um comitê de organização para o Fan Fest e o processo está se desenvolvendo. Cada cidade tem suas peculiaridades, com Salvador não será diferente", falou, sem confirmar se Salvador vai cumprir todas as exigências da Fifa.

Arrasta-Copa

A Secopa divulgou ter criado um comitê com a Secult, Setur, Serin e BahiaTursa para gerir o Forró Copa. Segundo o secretário, Ney Campello, na próxima reunião do comitê, na segunda-feira, 7, será feito um edital para a festa.

Ele disse que todas as cidades baianas interessadas poderão realizar o evento, já que a ideia é que não fique restrito à capital. Esta festa não tem relação com o São João do Pelourinho, que terá edital separado.

Baianas e ambulantes liberados

De acordo com o secretário da Secopa, Ney Campello, as baianas de acarajé e vendedores ambulantes poderão vender quitutes e produtos nos entornos do estádio, assim como aconteceu na Copa das Confederações.

"Disseram que as baianas não iam poder vender acarajé na Copa. Não só venderam, como venderam no lugar mais privilegiado, o chamado 'commercial display' com todos os equipamentos doados pelo estado da Bahia".

O secretário garantiu que a receita das vendas ficou com os profissionais, e que a Fifa não deteve qualquer percentagem do valor.

