Copa: 16 finalistas e 16 eliminados do Mundial da Rússia

Após o encerramento da fase de grupos, Colômbia e Japão se somaram nesta quinta-feira, 28, ao grupo de seleções que vão disputar as oitavas de final da Copa do Mundo.

Confira os times classificados e eliminados até agora no mundial russo.

GRUPO A

Classificados: Rússia e Uruguai

Eliminados: Egito e Arábia Saudita

Uruguai venceu a Rússia por 3 a 0 e terminou na primeira colocação, com a anfitriã em segundo lugar.

GRUPO B

Classificados: Espanha e Portugal

Eliminados: Marrocos e Irã

A Espanha passou em primeiro lugar pela vantagem no saldo de gols (seis contra cinco de Portugal). Os times ibéricos terminaram empatados com cinco pontos.

GRUPO C

Classificados: França e Dinamarca

Eliminados: Peru e Austrália

A França empatou sem gols com a Dinamarca para assegurar a primeira colocação, seguido dos nórdicos.

GRUPO D

Classificados: Croácia e Argentina

Eliminados: Nigéria e Islândia

A Croácia avançou em primeiro lugar com 100% de aproveitamento, enquanto a Argentina garantiu a segunda colocação com vitória suada por 2 a 1 sobre a Nigéria.

GRUPO E

Classificados: Brasil e Suíça

Eliminado: Costa Rica e Sérvia

O Brasil garantiu a liderança com vitória sobre a Sérvia por 2 a 2. Já a Suíça assegurou o segundo lugar com empate em 2 a 2 com a Costa Rica.

GRUPO F

Classificados: Suécia e México

Eliminados: Alemanha e Coreia do Sul

A Suécia venceu o México por 3-0 e liderou o grupo. Já os mexicanos contaram com vitória da Coreia do Sul sobre a atual campeã Alemanha por 2-0 para avançarem.

GRUPO G

Classificados: Inglaterra e Bélgica

Eliminados: Tunísia e Panamá

A Bélgica venceu a Inglaterra e avançou na primeira colocação com 100% de aproveitamento, seguida da Inglaterra.

GRUPO H

Classificados: Colômbia e Japão

Eliminados: Senegal e Polônia

A Colômbia venceu Senegal por 1-0 e pegou a liderança do grupo. O Japão perdeu para a já eliminada Polônia pelo mesmo placar, mas avançou por ter menos cartões amarelos que os africanos.

