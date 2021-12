Convocação de Fagner e Taison causa polêmica nas redes sociais

Depois da divulgação da lista dos convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2018, alguns torcedores usaram as redes sociais para questionar a escolha de Tite de chamar o lateral-direito Fagner e o atacante Taison.

"Taison e Fagner é vacilo", disse um seguidor. Jogador do Corinthians - ex- clube comandado por Tite -, Fagner disputará a vaga de Daniel Alves com Danilo. Já Taison, do Shakhtar Donetsk, ocupa a mesma posição que Neymar, Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

"Time que tem Fagner, Fred, Renato Augusto, Cassio e Taison não merece nem o campeonato capixaba", escreveu um torcedor.

Enquanto alguns torcedores reclamaram de algumas convocações, outros reclamaram das ausências. O meia do Grêmio Arthur e o atacante Luan ficaram de fora da lista de Tite, o que também deixou alguns torcedores inconformados.

"Luan é melhor jogador da América e Arthur foi o terceiro melhor jogador da América e a quarta maior venda da história do futebol Br. Colocar eles como titular seria até demais, mas a convocação era obrigatória", disse um seguidor.

Comemoração

Se os torcedores ficaram inconformados por Fagner ter sido um dos 23 relacionados para a competição mundial, a família do jogador vibrou com a notícia. O lateral-direito divulgou um vídeo, onde mostra alguns familiares e amigos reunidos comemorando a sua convocação.

Em sua página oficial do Instagram, o jogador agradeceu por ter sido escolhido. 'Dia de agradecer a todos que fizeram parte para que este sonho se tornasse realidade. Agradeço a Deus, meus familiares, amigos, a todos do Corinthians e a comissão técnica da Seleção Brasileira pela confiança. Orgulho em vestir essa camisa e representar o nosso país na Copa do Mundo.

Uma publicação compartilhada por Fagner Lemos (@fagneroficial23) em 14 de Mai, 2018 às 10:49 PDT

Confira alguns comentários polêmicos na internet

Falar em lealdade e convocar o Fagner é igual chamar o Nardoni pra apresentar o Criança Esperança — michael (@michaeIcrf) 14 de maio de 2018

Fred e taison se tá de brincadeira Tite MDS.... — washington (@CrfWashington) 14 de maio de 2018

#7x1FoiPouco time que tem fagner, fred, renato augusto, cassio e taison não merece nem o campeonato capixaba. — Andrei Vieira (@andreivieirasc) 14 de maio de 2018

ARTHUR E LUAN FORA NÃO TEM COMO TORCER PRA ESSA SELEÇÃO DOS AMIGOS DO TITE MELHOR MUDAR O NOME DA SELEÇÃO PRA TITE F.C. — LUAN33L (@LUAN33L) 14 de maio de 2018

Osso pq? Luan é melhor jogador da América e Arthur foi o terceiro melhor jogador da América e a quarta mais venda da história do futebol Br. Colocar eles como titular seria até demais, mas a convocação era obrigatória — El Cabriton (@lucabrito) 14 de maio de 2018

