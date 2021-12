Contusão deve deixar Jô afastado por 15 dias

Nome praticamente certo na lista de convocados do técnico Luiz Felipe Scolari para a Copa do Mundo, a ser anunciada na manhã desta quarta-feira, 7, o atacante Jô está contundido. Ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, durante a derrota do Atlético-MG para o Goiás no domingo, e ficará 15 dias em recuperação. Assim, não deve ser problema para a seleção brasileira.

Depois de realizar os exames, o médico do Atlético-MG, Rodrigo Lasmar, confirmou na tarde desta terça, 6, a contusão de Jô no joelho direito. Mas tranquilizou a torcida, tanto a atleticana quanto a brasileira, ao afirmar que o atacante deve voltar a jogar antes mesmo de se apresentar a Felipão no dia 26 de maio, caso seja mesmo convocado para defender a seleção na Copa do Mundo.

Segundo Rodrigo Lasmar, a expectativa é de que Jô volte a jogar em 22 de maio, contra o Vitória, em Salvador, pela sexta rodada do Brasileirão. Assim, ele estaria em condições físicas de se apresentar normalmente à seleção - depois, o Atlético-MG ainda faz mais um jogo antes de Felipão reunir o grupo na Granja Comary (será contra o Criciúma, no dia 25), o que lhe daria mais ritmo.

Convocado para substituir o contundido Leandro Damião pouco antes da estreia na Copa das Confederações, Jô ganhou a confiança de Felipão e passou a fazer parte da seleção brasileira desde então. Assim, ele deve estar na lista a ser anunciada nesta quarta-feira, como o reserva imediato de Fred no ataque. Mesmo porque, a lesão que sofreu não é grave e não impede que dispute a Copa.

