Contra Gana, Mertesacker completará 100 jogos pela Alemanha

Neste sábado, 21, às 16h, no segundo jogo da Alemanha na Copa do Mundo, contra Gana, no Castelão, em Fortaleza (CE), não é dia de celebrar apenas seus jogadores extremamente talentosos, com estrelas como o goleiro Neuer, os meias Schweinsteiger e Ozil, e os atacantes Müller, Podolski e Götze.

Andando no meio dessa turma, está o simplório zagueiro Mertsacker. Mesmo criticado pela imprensa do país devido a sua irregularidade desde que estreou na seleção, há 10 anos, Mertsacker, seja por mérito próprio seja pela fraca concorrência na posição, já está em sua terceira Copa do Mundo. E, quando entrar em campo logo mais, completará a histórica marca de 100 jogos com a camisa da Alemanha.

Na tradicionalíssima seleção germânica, sete vezes finalista e três vezes campeã mundial, só nove jogadores atingiram a marca. Mertsacker, portanto, aos 29 anos, fechará o top 10. E é assim que, finalmente, a imprensa alemã tem se rendido nos últimos dias ao modesto zagueiro, que tem sido requisitado para entrevistas e já foi eleito por seus conterrâneos a grande estrela da partida de contra Gana.

"Há alguns anos, eu realmente não pensava em chegar a tanto. Tem sido uma diversão e uma honra defender minha seleção. O curioso é que alguns 'profetas', no passado, previam que eu estaria pendurando as chuteiras a esta altura da minha vida. Mas, eu estou aqui, forte e consolidando minha carreira", desabafa o zagueiro.

No entanto, o jogador reconhece suas limitações. Tanto que suas memórias voltam no tempo para relembrar momentos difíceis da carreira. "Comecei de lateral-direito. Nunca vou esquecer de minha primeira partida como profissional (em 2003). Foi contra o Colônia (defendia o Hannover). Minha atuação foi um desastre. Fui substituído ainda no primeiro tempo e pensei que nunca voltaria a jogar outra vez (risos). E o vestiário ainda ficava a 150 m do campo. Era um percurso longo e fui voltando arrasado. Foi a pior caminhada da minha vida. Já em 2012, não pensei que seria convocado. Fiquei surpreso não só em ter sido chamado como Joachim Löw ter me confiado a condição de titular", declarou o atleta.

Dois anos depois, novamente Joachim Löw e as surpresas do futebol reascenderam o brilho de Mertsacker. Ele deveria ser reserva na atual seleção. Porém, antes da estreia na Copa, o técnico decidiu mudar o esquema e escalar a defesa com quatro zagueiros, sem laterais. E assim Mertesacker virou titular outra vez.

Caso siga nesse ritmo e a Alemanha alcance a semifinal, o que lhe garantiria sete jogos na Copa, ele se tornará, ainda neste torneio e com alguns anos de carreira pela frente, o zagueiro que mais vezes defendeu a seleção alemã, ao lado de Jürgen Kohler, que já tem 105 partidas. Ele superaria, inclusive, a lenda Beckenbauer, que defendeu a seleção 103 vezes.

"Tudo que vivo na minha carreira tem sido um privilégio, mas não quero pensar nisso agora. O que quero é só focar na minha equipe e na Copa. Fui chamado para compor um esquema com quatro zagueiros. Foi uma enorme responsabilidade, por ser algo inusitado. Contra Portugal, tivemos a obrigação de não deixar que eles entrassem com velocidade em nossa defesa. Ganhamos de 4 a 0. Ou seja, deu tudo certo. Que continue assim", finalizou.

