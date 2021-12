Contra a Suíça, Messi pode chegar aos 400 gols na carreira

Messi está a dois gols de chegar aos 400 na carreira profissional iniciada no Barcelona, em abril de 2004. Com quatro anotados na Copa do Mundo até agora, ele pode atingir a marca contra a Suíça, nesta terça-feira, 1º, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

O adversário lhe traz boas lembranças. Foi contra os suíços que o atacante fez pela primeira vez três gols na mesma partida pela seleção. Aconteceu em amistoso disputado na Basileia e vencido pela Argentina por 3 a 1, em fevereiro de 2012.

"Messi está fazendo um grande Mundial. Era o que nós esperávamos, o que ele esperava, o que esperavam os companheiros e o torcedor argentino", opinou o treinador Alejandro Sabella.

A pergunta feita era sobre se o camisa 10 atual é tão preponderante para a equipe quanto Maradona na Copa de 1986. "Maradona era determinante e Messi também é." Com a camisa da seleção, ele tem 42 gols. Já é o segundo maior goleador da história da equipe, perdendo apenas para Gabriel Batistuta, que anotou 56 vezes.

Parece ser mera questão de tempo para que Messi ocupe a primeira posição. Não estão computados os dois gols que fez pela seleção olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008. Antes acusado de não ser decisivo em partidas de Copa do Mundo, Messi é pivô de outra acusação em 2014: a de que a Argentina depende demais dele.

O time balançou a rede seis vezes na primeira fase. Quatro foram de Messi, um de Marcos Rojo e o outro, contra. "Ele é o melhor do mundo. O Brasil tem Neymar, que é um jogador fantástico. Quando você tem jogadores assim, sempre há uma certa dependência", completou o treinador.

São 354 gols pelo Barcelona, o que lhe fez conquistar quatro vezes o título de melhor do mundo (entre 2009 e 2012). Nos jogos do Mundial, a cada partida, quando o camisa 10 entra em campo, os torcedores argentinos cantam música em homenagem ao jogador. "Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar. Que de la mano de Leo Messi, todos la vuelta vamos a dar". A tradução é: "Venha, venha, canta comigo, que um amigo vais encontrar. Que da mão de Leo Messi todos vamos dar a volta olímpica."

