Consórcio divulga data para finalizar conserto na Fonte Nova

Dia 7 de junho. Esse é o prazo dado pelo consórcio construtor da Arena Fonte Nova para finalizar o reparo numa das 36 membranas que compõem a cobertura da praça esportiva.

Na manhã do último dia 27, a estrutura cedeu por conta do acúmulo de água provocado pelas chuvas que atingiram Salvador. O rompimento ocorreu no setor leste, danificando com a queda 32 cadeiras no terceiro anel da Arena.

A assessoria de imprensa do consórcio afirma que todas já foram substituídas. De acordo com a administração da arena, a ruptura da membrana foi causada por "falha humana específica" - uma lona dobrada esquecida em cima do teto.

O material teria impedido o escoamento de água por um dos 72 conectores (tubos) instalados no teto, que reaproveitam a água da chuva para irrigar o campo.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada e Montagem Industrial (Sintepav-BA), Adalberto Galvão, discorda da justificativa do consórcio. "O consórcio usou essa desculpa para justificar o injustificável", disse ao A TARDE, por telefone.

Investigação - Contactado pela reportagem, José Luiz Goés, diretor de engenharia da arena, confirmou apenas o prazo para o reparo da obra: dia 7 de junho. Não quis falar sobre outros assuntos (custo do reparo, por exemplo). Porém, em entrevista dada ao LANCE!Net, na última terça-feira, Goés reafirmou que um erro humano de procedimento acarretou no rompimento da lona.

A cobertura da Fonte Nova foi orçada em R$ 68 milhões dos R$ 688,7 milhões (com aditivos contratuais) usados para construir o estádio baiano.

Fifa - Vale lembrar que a Fonte Nova já está sob a gerência da Fifa desde quarta-feira. O acesso, assim como o atendimento ao público e imprensa, passou a ser controlado pelo COL (Comitê Organizador Local) e a Fifa.

Dia 20 de junho, a praça esportiva recebe o duelo entre Uruguai e Nigéria, às 19h, pela Copa das Confederações. Além desta partida, a Arena receberá também o clássico entre Brasil e Itália, dia 22, às 16h, e a disputa de 3º lugar, dia 30, às 13h.

