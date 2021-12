Consórcio confirma nome de cervejaria na Arena Fonte Nova

"Itaipava Arena Fonte Nova" foi confirmado, nesta segunda-feira, 1º, como o nome do estádio que vai abrigar os jogos da Copa das Confederações e do Mundo em Salvador, conforme tinha sido antecipado por A TARDE em fevereiro desse ano. De acordo com o presidente do consórcio que administra a Arena, Frank Alcântara, a cervejaria vai investir R$ 100 milhões em 10 anos pelo direito do nome (naming rights). No entanto, o nome não poderá ser adotado durante as duas competições internacionais em 2013 e 2014, pois a Fifa possui exclusividade da patrocínio com outra marca, a Budweiser.

De acordo com Frank Alcântara, a Fonte Nova é o primeiro estádio da Copa do Mundo de 2014 a ter um naming rights, mas ele diz que essa é uma prática comum nas arenas. Ele explica que o valor investido será utilizado na manutenção do equipamento, já que é "um espaço moderno, que necessita de mais verba (para manutenção) do que o antigo estádio".

O uso do nome da cervejaria causou polêmica entre os baianos. A Associação Baiana de Imprensa (ABI) encaminhou pedido para o governador Jaques Wagner solicitando a manutenção do nome Octávio Mangabeira (em referência ao ex-governador baiano) vinculado à Arena Fonte Nova, o que teria sido acatado pelo governador.

Leitores de A TARDE também criticaram o uso do nome da cervejaria. Uma enquete realizada pelo portal apontou que 73% dos 735 internautas que participaram do questionamento são contrários ao acordo publicitário.

O Grupo Petropólis, que controla a Itaipava e outras cinco marcas de cerveja, além de outras bebidas, pretende, através do acordo publicitário, ampliar a participação da cervejaria no mercado baiano. Atualmente, a Itaipava é responsável por 0,5% das vendas de cerveja na Bahia. O grupo pretende chegar ao percentual de 15%. Para ajudar nessa meta, a empresa vai inaugurar esse ano uma fábrica em Alagoinhas, o que deve gerar seis mil empregos diretos e indiretos.

