Conquista deixa Europa com 11 títulos contra 9 das Américas

Com o título da Alemanha, neste domingo, 13, a Europa abriu vantagem sobre a América do Sul em número de conquistas da Copa do Mundo. Agora, são 11 taças para os europeus, contra nove dos sul-americanos.

Além disso, os germânicos venceram seu quarto título mundial e chegaram ao seleto grupo dos tetracampeões, empatados em número de conquistas com a Itália. Com a vitória sobre a Argentina por 1 a 0, na prorrogação, a Alemanha está agora a uma conquista de igualar o Brasil, que tem cinco títulos e é o maior campeão de todos os tempos.

A derrota deixa a Argentina com dois títulos, mesmo número de conquistas do Uruguai. Brasileiros, argentinos e uruguaios são os únicos sul-americanos a levantarem a taça de campeões. Na Europa, além de alemães e italianos, ingleses franceses e espanhóis completam a lista de vencedores, com um título cada.

A conquista alemã ainda quebra um tabu histórico: a Alemanha é a primeira seleção europeia a vencer uma Copa do Mundo nas Américas. Oito Copas foram disputadas no continente americano.

Brasil (1962, no Chile, 1970, no México, e 1994, nos Estados Unidos), Uruguai (1930, em casa, e 1950, no Brasil) e Argentina (1978, em casa, e 1986, no México) venceram duas cada e completam a lista.

Antes do feito alemão, a única seleção europeia a vencer um Mundial fora da Europa havia sido a Espanha, em 2010, na África do Sul, vencendo a Holanda na final por 1 a 0.

A conquista no Maracanã foi também a primeira da Alemanha após a reunificação. Embora o Muro de Berlim tenha caído em 1989, a reunificação da Alemanha só ocorreu em outubro de 1990, três meses depois do Mundial da Itália, onde a os alemães venceram os argentinos por 1 a 0 na final.

Comemoração

E essa conquista de 1990 foi lembrada como inspiração para o capitão alemão Philipp Lahm. "Estou no auge da carreira. A primeira Copa que participei foi em 1990, quando criança, e já virou um sonho ganhar a taça. E agora realizei esse sonho", disse o polivalente Lahm, em entrevista após o final do jogo.

Melhor goleiro da Copa, Neuer afirmou que a conquista é fruto da união do grupo. "A equipe fez um trabalho soberbo, tudo foi ótimo. Vamos comemorar pelo menos durante cinco semanas. Em algum momento vamos parar de comemorar, mas vamos continuar acordando com um sorriso", disse.

Já o treinador argentino Alejandro Sabella se disse triste com a derrota, mas orgulhoso da seleção argentina, que não ganha uma Copa há 28 anos. A última foi em 1986, no México. "Eu parabenizo os jogadores, que são o orgulho de um país, por causa do esforço que fizeram e o torneio que tiveram", disse o comandante.

