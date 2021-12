Confira como chegar à Arena Fonte Nova nos jogos da Copa

Se você vai assistir aos jogos da Copa das Confederações, na Arena Fonte Nova, deve ficar atento às interdições no entorno do estádio e opções de transporte. Os torcedores vão contar com 1.400 ônibus convencionais (frota reduzida por conta do feriado municipal deste sábado, 22), além de 82 especiais (shuttle) para quem está com o ingresso na mão (confira abaixo o mapa com o roteiro, ponto de paradas e desembarques dos ônibus nos dias dos jogos).

A passagem dos veículos tradicionais permanece a R$ 2,80. Vale lembrar que as estações de transbordo da Lapa e Barroquinha estão fechadas neste sábado por conta da partida. Portanto, terá alterações nas linhas que trafegam na região. Confira os ônibus que vão circular na proximidade da Arena Fonte Nova no site da Transalvador . A relação dos pontos de paradas pode ser vista aqui.

Os turistas que estão em algum dos hotéis da cidade podem contar com o ônibus especial que vai fazer a rota aeroporto - Fonte Nova. O custo da viagem é de R$ 20.

Gratuito - Os torcedores também vão contar com shuttle saindo dos estacionamentos administrados pela Transalvador. Neste caso, não vai ter custo pelo transporte nesses ônibus especiais, mas é necessária a apresentação do ingresso do jogo. Isso vale para a ida e volta. A gratuidade não está vinculada ao uso dos estacionamentos da prefeitura.

O embarque para essas linhas expressas, ou seja, sem paradas em pontos intermediários - pode ser feito nos estacionamentos da região do Iguatemi, Vale do Canela, Conceição da Praia, aeroporto e rodoviária.

Esses veículos vão sair a cada 10 minutos. O desembarque das linhas que vêm do aeroporto será no Vale de Nazaré, sentido Bonocô, sob o Viaduto de Nazaré. Quem vem do Iguatemi vai desembarcar nas imediações da estação de metrô de Brotas, que fica na Avenida Bonocô.

Após o desembarque, o restante do trajeto até a Arena será feito a pé. No retorno para casa, após o jogo, o embarque será no mesmo local de desembarque.

Estacionamento - Quem quiser fazer parte do trajeto para o jogo de carro vai contar com sete espaços públicos para deixar o veículo. São duas mil vagas disponíveis entre o Centro Médico Iguatemi, no final da Avenida Tancredo Neves; próximo à loja Tok Stok, embaixo do Viaduto Mamede Paes Mendonça, próximo ao Jornal A Tarde; nos fundos do Shopping Iguatemi e no pátio inferior do Detran. O custo desse estacionamento é de R$ 20, sendo que vai ser aceito apenas pagamento em dinheiro.

Na região do Vale do Canela, ainda há vagas nas escolas de Medicina e Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba). O estacionamento, nestas áreas, será gratuito.

Pessoas com deficiência podem recorrer as vagas da Zona Azul nas proximidades do Edifício Suares Trade, nas imediações do Iguatemi; na Rua da Conceição da Praia, no Comércio; e na Praça Irmãos Manoel Vitorino.

Os estacionamentos vão abrir às 8 horas. O fechamento depende de cada jogo. Nesta quinta, 20, dia da partida entre Uruguai e Nigéria, o espaço funciona até as 23h. Já no jogo entre Brasil e Itália neste sábado, 22, e na partida do dia 30, válida pelo 3º lugar da competição, os estacionamentos vão funcionar até as 19 horas.

Quem deixar o carro após esses horários, pode ter o veículo rebocado e multado.

Nos dias de jogos, não será permitido estacionar na Av. Centenário, no Vale dos Barris, no Dique do Tororó, na Avenida Joana Angélica, na Ladeira da Fonte das Pedras, na Rua Prof. Hugo Baltazar da Silveira, na Rua da Telebahia, no Vale de Nazaré, na Avenida Bonocô, no Ogunjá e na Avenida Vasco da Gama.

Táxi - O torcedor também pode ir para a Arena de táxi. A frota disponível vai ser de 7.266 veículos, com paradas em 14 pontos nas imediações do estádio. Os veículos vão ficar no Vale de Nazaré, Conceição da Praia, Vale dos Barris, Vasco da Gama, Viaduto das Pitangueiras, Terreiro de Jesus, Politeama, Rua da Independência, Carlos Gomes, Rua da Misericórdia, Avenida Bonocô (dois pontos), Rua Djalma Dutra e Rua da Mouraria (confira os locais de parada dos táxis no site da Transalvador).

O valor do serviço permanece o mesmo, ou seja, a bandeirada custa R$ 3,75, sendo que a bandeira 2 é permitida de segunda a sexta-feira, das 21h às 6 horas, e aos sábados, a partir das 14 horas. Também é permitido cobrar bandeira 2 em corridas com três ou mais pessoas. Qualquer infração pode ser comunicada através do telefone (71) 2109-3679/3641.

Interdição - Nos dias das partidas, o tráfego será interditado na Bonocô, a partir do acesso para Ogunjá, sentido Comércio; no Vale de Nazaré, a partir do Aquidabã, sentido Bonocô; na Av. Vasco da Gama, a partir do Viaduto JK, sentido Dique do Tororó; na Av. Joana Angélica, a partir do Center Lapa, sentido Nazaré; na Av. Joana Angélica, a partir da Rua Jogo do Carneiro, sentido Centro; na Ladeira dos Galés, parte baixa, a partir do acesso para a Rua Djalma Dutra; no Campo da Pólvora, nos acessos pelas ruas do Tinguí, do Carro, Junqueira Freire e Ladeira da Independência e no Dique do Tororó sentido Bonocô, em todas transversais.

Os bloqueios começam a partir de 0h do dia do jogo e seguem até 3 horas após o término do jogo.

Veja como será a mobilidade urbana em dia de jogo:

