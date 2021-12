Confira clipe e letra da música 'Mostra tua Força Brasil'

Veja o clipe oficial "Mostra tua Força Brasil", com Paulo Miklos e Fernanda Takai. A música é de Jair Oliveira e a direção é de Simoninha. Confira o vídeo:

Veja também a tablatura com os acordes e a letra da música:

Mostra tua Força Brasil

Tom: C



C

Vamos soltar o grito do peito

F

Deixar o coração no jeito

C

Que aí vem mais uma emoção

Vamos torcer e jogar todos juntos

F

Mostrar novamente pro mundo

C

Como se faz um Campeão

F C

Pois só a gente tem as cinco estrelas na Alma verde-amarela

F C

E só a gente sabe emocionar cantando o hino a capela

F C

Pátria amada Brasil

C F

Mostra tua força, Brasil

G Em

E amarra o amor na chuteira

Am Dm

Que a garra da torcida inteira

G C

Vai junto com você Brasil

F

Mostra tua força, Brasil

G Em

E faz da nação sua bandeira

Am F

Que a paixão da massa inteira

G C

Vai junto com você Brasil

F

Mostra tua força, Brasil

G Em

E amarra o amor na chuteira

Am F

Que a garra da torcida inteira

G C

Vai junto com você Brasil

