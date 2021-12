Confira a programação da Fan Fest em Salvador

O Fifa Fan Fest de Salvador já divulgou a lista de atrações. O evento - previsto para acontecer em todas as cidades-sede da Copa do Mundo - ocorrerá no Farol da Barra nos dias em que a Seleção Brasileira jogar, quando tiver partidas na Arena Fonte Nova, nas semifinais e na final do mundial.

A programação foi divulgada pela prefeitura da capital baiana na última sexta-feira, 6, e conta com as apresentações de Armandinho, Ju Moraes, Alavontê, Adelmário Coelho, Olodum, Ilê Ayê, Adão Negro, entre outras. [ Veja programação completa a baixo]

