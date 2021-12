Confederações: Neymar e Jô disputam gol mais bonito

O atacante Neymar, eleito o melhor jogador da Copa das Confederações, recebeu três indicações ao prêmio de gol mais bonito da competição, anunciou a Fifa nesta terça-feira.

O novo jogador do Barcelona possui três gols entre os dez que aparecem na disputa pelo prêmio de mais bonito: o primeiro da vitória contra o Japão, o gol anotado contra a Itália, na semifinal, e o marcado na final diante da Espanha.

Embora tenha jogado somente alguns minutos, o atacante Jô, que era o reserva imediato de Fred e que conseguiu marcar duas vezes na competição, também aparece na disputa por causa do gol anotado contra o México, no qual Neymar fez uma excelente jogada antes de deixar o jogador do Atlético Mineiro na cara do gol.

Os atacantes uruguaios Luis Suárez e Diego Forlan, que chegou a parder dois pênaltis no torneio, um deles contra o Brasil, também aparecem na disputa por causa dos gols marcados diante da Espanha (de falta) e da Nigéria, respectivamente.

O atacante Roberto Soldado e o lateral Jordi Alba, ambos da seleção espanhola, também aparecem entre os indicados. Soldado foi incluído na lista por causa do gol marcado contra o Uruguai, enquanto Alba foi indicado devido ao gol feito contra a Nigéria.

A relação divulgada hoje pela Fifa ainda inclui os italianos Andrea Pirlo, pelo gol marcado contra o México, e Emanuele Giaccherini, que marcou na partida diante do Brasil.

Como essa escolha é aberta, os torcedores terão até quarta-feira, 3, para votar em seu gol preferido no site oficial da entidade.

