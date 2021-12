Confederações: índice Fifa põe espanhol como melhor jogador

Um sistema de avaliação que usa as mais modernas tecnologias. O intuito é não deixar dúvidas sobre quem são os destaques da Copa das Confederações.

Assim se baseia a Fifa para criar o 'Índice Castrol' (o nome se deve a um dos patrocinadores da Fifa), já usado na Copa das Confederações 2009 e na Copa do Mundo 2010, e que dá nota de 0 a 10 aos atletas a cada partida para apresentar um ranking dos melhores do torneio.

A lista está no site oficial da entidade. E, findada a primeira fase da Copa das Confederações 2013, quem é o melhor jogador da competição? Nem adianta perder tempo em acertar a resposta arriscando os feras Neymar, Iniesta ou Balotelli. Pelo menos para a Fifa e seu ranking, o craque da competição até aqui é o zagueiro Sergio Ramos, coadjuvante da Espanha.

E quem viria em segundo, o melhor da seleção do Brasil? A resposta segue sem ser Neymar. No Índice, o fera da seleção é Fred. O camisa 10 é somente o 17º melhor da competição.

Este seria mais um indício de que a frieza dos números em pouca coisa tem a ver com a avaliação de um esporte e a subjetividade que a envolve.

Usando um critério completamente distinto, a mesma Fifa elegeu Neymar o melhor jogador do Brasil nas três rodadas. Nesses casos, a escolha foi feita por enquete na internet.

O curiosos é que, enquanto Neymar vinha despertando admiração e elogios mundo afora, tanto por parte de analistas quanto de torcedores, Fred admitia sua insatisfação com o próprio rendimento até que, no sábado, desencantou, contra a Itália, fazendo dois gols.

Após o jogo, na Fonte Nova, o centroavante declarou: "Era uma situação que estava me deixando para baixo. Eu senti o jejum de gols, mas quando você está em baixa e tem pessoas com Felipão e Parreira te dando apoio, você ganha força. Sem dúvidas, contra a Itália, foi quando joguei mais solto".

Como funciona - Para o ranking da Fifa, porém, não é nada disso. Fred teria "matado a pau" nos três jogos. Tanto que a média de suas notas é a impressionante 9,47. Já Sérgio Ramos beirou a perfeição, com a nota média de 9,57.

Um vídeo explicando o método usado para se chegar a tais conclusões informa que o Índice Castrol, "usando as mais recentes tecnologias, que rastreia todos os movimentos em campo, criou um sistema definitivo para avaliar objetivamente o ranking de performance dos atletas".

Pelo método, um grupo de analistas absorve as informações e dá notas a partir do impacto da performance dos jogadores na capacidade do time em marcar ou evitar gols.

Embora não divulgue detalhadamente como é dada a pontuação, o site da Fifa diz questões como "cada jogador recebe avaliações para cada passe que acerta ou erra. É levado em consideração de onde a bola é passada e onde ela é recebida".

"Cada roubada de bola ou interceptação de passe é considerada a partir da dificuldade do lance e de onde ocorre. Quanto mais próximo ao gol, mais pontos. O sistema também permite, a partir do local, da força e da precisão do chute, dizer até que ponto um gol foi mérito do jogador ou demérito do goleiro", segue a explicação.

As informações, portanto, estão aí. Agora, compete a cada um saber se escolhe a objetividade do números, que diz que o craque da Seleção é Fred, ou se prefere a subjetividade da opinião, que fica com Neymar.

Lista do índice castrol:

1º Sérgio Ramos (ESP): 9,57

2º Fred (BRA): 9,47

3º Jordi Alba (ESP): 9,38

4º Balotelli (ITA): 9,3

5º Lugano (URU): 9,23

6º David Villa (ESP): 9,16

7º Fernando Torres (ESP): 9,09

8º Marcelo (BRA): 9,03

9º David Luiz (BRA): 8,98

10º Thiago Silva (BRA): 8,92

11º Hernandez (MÉX): 8,87

12º Iniesta (MÉX): 8,81

13º Daniel Alves (BRA): 8,76

14º Honda (JAP): 8,72

15º Luiz Gustavo (BRA): 8,67

16º Okazaki (JAP): 8,62

17º Neymar (BRA): 8,58



