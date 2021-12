Confederações: após duas décadas, evento ganha prestígio

Corria o ano de 1992 e a Arábia Saudita organizou, com a chancela da Fifa, a Copa Rei Fahd. O torneio, disputado em outubro, contou, além dos anfitriões, com outras três seleções: a Argentina (campeão da América do Sul), os EUA (campeão das Américas Central e do Norte) e a Costa do Marfim (campeã da África).

Na prática, estava nascendo ali a competição que viria a se tornar o grande ensaio para a Copa do Mundo. A partir de então, a cada edição surgia uma novidade que ajudava a consolidar o torneio. Em 1995, a segunda Copa Rei Fahd contou com seis participantes. Os campeões da Ásia e Europa foram incluídos.

Contudo, foi em 1997 que ela começou a ganhar a cara atual. A começar pelo fato de a Fifa assumir a organização do torneio e lhe dar o nome atual: Copa das Confederações.

Além disso, o número de seleções participantes subiu para oito. Os incluídos da vez foram o campeão mundial e o da Oceania. Foi em 1997 também que, por ser realizada pela Fifa, a competição teve instituída o prêmio de melhor jogador, a Bola de Ouro.

Ainda no século passado, portanto, a competição já tinha a cara atual. Faltava só a condição de evento-teste para a Copa do Mundo, fato que ocorreu em 2001, quando a Copa das Confederações passou a ser organizada exatamente um ano antes e no mesmo país-sede do Mundial.

Na época, porém, a Copa das Confederações era disputada a cada dois anos. Por isso, no caso das vagas de campeão do mundo e campeão da Europa, cujos títulos são disputados a cada quatro anos, o vice participava de uma edição e o campeão da outra. Sem Copa do Mundo em 2004, a das Confederações de 2003 foi realizada na França.

Já após a edição de 2005, veio a resolução derradeira. A Copa das Confederações passou a ser disputada a cada quatro anos. Assim, consolidou-se como um aquecimento para o maior evento de futebol do planeta.

Em 17 anos de história, de 1992 a 2009, houve fatos que jamais serão esquecidos no futebol. De negativo, o traumático falecimento do camaronês Marc-Vivien Foé, vitima de um infarto fulminante durante a semifinal de 2003, quando sua seleção venceu a Colômbia por 1 a 0.

A imagem de Thierry Henry emocionado e homenageando Foé após fazer o gol do título da França, no 1 a 0 sobre Camarões, foi comovente.

De positivo, jogos inesquecíveis. As finais vencidas pelo Brasil foram marcantes. Em 1997, 6 a 0 na Austrália, com a dupla Ro-Ro consolidando a sua grife. Romário marcou três gols. Ronaldo, os outros três.

Já em 2005, o baile sobre a Argentina na final de 2005 foi incontestável. Até os hermanos concordaram que o 4 a 1 saiu barato. Os tentos foram de Kaká, Ronaldinho Gaúcho e dois de Adriano. Por fim, o 3 a 2 de 2009 em cima dos EUA veio após o Brasil ter ido para o intervalo perdendo por 2 a 0. Luis Fabiano, duas vezes, e Lúcio garantiram a virada.

Assim, o saldo da história não deixa dúvida: o único pentacampeão do mundo é também a referência da Copa das Confederações. O Brasil é recordista da competição, com três títulos. E agora, pela primeira vez em casa, luta pelo quarto caneco.

