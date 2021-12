Completa, Seleção realiza primeiro treino com bola

Com 45 minutos de atraso, pois a atividade estava prevista para começar às 9h30, a Seleção Brasileira realizou nesta quarta-feira, 28, o seu primeiro treinamento com bola na Granja Comary, em Teresópolis, na sua preparação para a Copa do Mundo.

A atividade contou com o grupo completo, pois o lateral-esquerdo Marcelo se apresentou na terça, depois de participar da decisão da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid. Além disso, o técnico Luiz Felipe Scolari retornou de Canoas (RS), onde acompanhou o enterro de um cunhado.

Depois de um período inicial de aquecimento, com embaixadinhas e troca de passes, Felipão dividiu o grupo em três times, que realizaram um treino de dois toques em campo reduzido, realizado sob garoa e frio. Dos 20 jogadores de linha chamados para a Copa, o zagueiro David Luiz, porém, foi o único a trabalhar com calça.

<GALERIA ID=19224/>

Posteriormente, a dinâmica se repetiu, mas com dois times, que misturavam reservas com titulares, aprimorando o toque de bola e os reflexos. Inicialmente sem o uso das metas, que depois foram colocadas em campo, apesar da ausência dos goleiros, que treinaram mais cedo, em separado, também no campo da Granja Comary.

A Seleção realiza mais um treinamento nesta quarta, às 16 horas, na Granja Comary, em mais uma etapa da preparação para a Copa do Mundo, com início no dia 12 de junho, quando o Brasil vai encarar a Croácia no Itaquerâo, em São Paulo.

