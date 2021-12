Comitê da Fifa inspeciona funcionamento da Arena Fonte Nova

Um grupo com cerca de 50 representantes de 15 áreas operacionais da FIFA e do Comitê Organizador Local (COL) participam da inspeção que acontece durante toda a quarta-feira, 12, na Arena Fonte Nova, estádio baiano que receberá jogos da Copa do Mundo de 2014 e também deve receber partidas da Copa das Confederações em 2013.

A visita não tem como objetivo vistoriar as obras, que tem previsão para terminar até dezembro deste ano, nem saber em qual estágio está a construção da Arena, mas sim avaliar como serão as condições de trabalho e de deslocamento de imprensa, atletas e árbitros no estádio, além das possibilidades de funcionamento de transporte nos dias dos jogos.

Na parte da manhã, ocorreu uma visita geral ao estádio, enquanto que na parte da tarde ocorrem as reuniões específicas por cada departamento (competições, protocolo, marketing, segurança, entre outros).

Segundo o diretor do escritório da Fifa no Brasil, Fulvio Danilas, a visita tem como meta promover a "interação, aprimoramento, discussão e conhecimento in loco sobre o estádio", para que as equipes locais e da Fifa se conheçam e se integrem. Até então, o trabalho nestes setores era desenvolvido por meio das apresentações das plantas dos estádios.

Já o diretor executivo do COL, Ricardo Trad, que esteve presente na demolição do antiga Fonte Nova, classificou como "empolgante" ver o atual estágio das obras, que já tem mais 70% do processo concluído.

Entre as autoridades locais presentes, o Secretário Estadual da Copa, Ney Campello, destacou a importância da visita para demostrar o bom andamento da obra, o que pode ajudar na ratificação da presença de Salvador na Copa das Confederações em 2013.

Este anuncio só deve ser feito no final de outubro deste ano, mês em que a Fifa fará as últimas inspeções nos estádios das seis cidades que estão pré-selecionadas para receber o evento.

Além de Campello, também estiveram presentes o gestor do Ecopa - Escritório Municipal da Copa do Mundo da FIFA, Leonel Leal, o presidente do Consórcio Arena Fonte Nova, Dênio Cidreira, além dos secretários estaduais da Casa Civil, Rui Costa, e de Comunicação, Robinson Almeida.

Depois da visita em Salvador, o comitê da Fifa e COL ainda irá passar por Recife (Arena Pernambuco) nesta quinta-feira, 13, e Fortaleza (Castelão, na sexta-feira, 14). O grupo também já esteve durante esta visita aos estádios brasileiros no Maracanã (Rio de Janeiro), Mineirão (Minas Gerais), Brasília (Estádio Nacional) e São Paulo (Arena de São Paulo, com nome indefinido).

