A McDonald's lançou um dos comerciais mais divertidos para a Copa do Mundo. No vídeo, não tem jogador famoso nem celebridade, mas pessoas comuns que têm uma relação apaixonada com a bola e conseguem fazer malabarismos com a redonda.

Legal ver que as cenas são puro talento, sem truque, nem efeito especial. Confira:

Giovanna Castro Comercial mostra traquejo do brasileiro com a bola; veja

Veja imagens de bastidores:

