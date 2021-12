Começa retirada de ingressos para Copa do Mundo

O torcedor que comprou os ingressos para assistir a Copa do Mundo 2014 já pode retirar os bilhetes a partir desta sexta-feira, 18. Em Salvador, as entradas poderão ser retiradas no Centro de Distribuição de Ingressos da Fifa montado no estacionamento do shopping Iguatemi.



Até o dia 27, o atendimento será apenas às sextas, das 12 às 20 horas, e aos sábados e domingos, das 10 horas às 18 horas. A partir de 2 de maio, o funcionamento será diário das 9 às 21 horas.

É necessário levar um documento de identificação com foto e o cartão utilizado na compra ou a confirmação de ingresso para quem pagou por meio de boleto.

Quem comprou ingresso como desconto (idosos, meia-entrada ou Bolsa Família) devem levar comprovantes.

