Com 'sinais de melhora', Zagallo segue internado

O ex-técnico e ex-jogador da seleção brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo apresenta "sinais de melhora", de acordo com o último boletim médico divulgado pelo hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro. Zagallo está tratando de uma infecção na coluna desde a última segunda-feira no hospital.

"O paciente permanece internado em quarto, seguindo tratamento antibiótico e clinicamente estável com sinais de melhora", informou comunicado do hospital divulgado no início da noite desta sexta-feira.

Campeão mundial como jogador nas Copas de 1958 e 1962, como treinador no Mundial de 1970, e como auxiliar-técnico em 1994, Zagallo é convidado de honra da CBF para assistir a todos os jogos da seleção na Copa do Mundo deste ano.

Porém, em virtude de sua internação, ele ainda não se sabe se estará em São Paulo para a partida de estreia do Brasil, contra a Croácia, no dia 12 de junho.

