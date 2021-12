Com plantio do gramado, Fonte Nova pode ter Ba-Vi em março

Teve início na última terça-feira, 15, o plantio do gramado da Arena Fonte Nova, estádio baiano que irá receber jogos da Copa das Confederações e da Copa do Mundo.

Segundo o diretor de engenharia da Arena Fonte Nova, José Luiz Goés, a previsão é que o gramado esteja pronto no dia 20 de março, onze dias antes do primeiro Ba-Vi de 2013, que está marcado para 31 de março (com mando de campo do Bahia).

As especificações do campo seguem padrões FIFA e terão 105m x 68m, com uma distância de apenas 10 metros nas laterais e 12,3 metros nas linhas de fundos em relação às arquibancadas. A grama plantada da nova Fonte Nova é a Bermuda, do tipo Celebration, e terá o seu plantio concluído até o próximo domingo, 20.

Atualmente a Arena Fonte Nova está, segundo dados do consórcio que administra o novo estádio baiano, com mais de 90% da obra concluída. A abertura oficial deve acontecer no dia 29 de março, data que marca o aniversário de Salvador, com um evento ainda não definido.

