Com um gol de pênalti assinalado pelo VAR, a Suécia venceu a Coreia do Sul por 1 a 0 nesta segunda-feira, em Nijni Novgorod, pelo Grupo F da Copa do Mundo. A seleção europeia foi melhor na partida, criou as principais chances de gol e precisou sofrer duas penalidades claras para uma ser assinalada pelo árbitro de vídeo. O juiz de campo, Joel Aguilar, havia ignorado as duas infrações.

João Prata | Estadão Conteúdo Com pênalti assinalado pelo VAR, Suécia vence Coreia do Sul e pressiona Alemanha

O capitão sueco Granqvist bateu e garantiu os três pontos. Vale lembrar que os classificados dessa chave enfrentarão quem avançar do grupo do Brasil. No outro duelo, o México venceu a Alemanha por 1 a 0 no domingo. A Suécia agora volta a campo no próximo sábado, às 15h (de Brasília) quando enfrentará os alemães, em Sochi. A Coreia do Sul, no mesmo dia, às 12h, encara o México.

O duelo desta segunda-feira começou, na verdade, há algumas semanas. As seleções travaram uma verdadeira guerra nos bastidores. A delegação sueca chegou a enviar um espião para os treinos secretos dos sul-coreanos. Mas o agente europeu, que alugou uma casa próxima ao centro de treinamento, foi descoberto.

Do outro lado, o técnico Shin Tae-yong revelou que trocou constantemente os números da camisa de seus jogadores no período de treinos e amistosos para confundir os analistas suecos. E justificou: "Sei que para os europeus é difícil distinguir os asiáticos, por isso que não revelamos os números."

Com a bola rolando, a Suécia foi melhor. No primeiro tempo, Berg criou as principais chances de gol. A camisa 9, no entanto, demonstrou falta de categoria no momento das finalizações. Na primeira, ele recebeu livre quase na pequena área, tinha o gol escancarado, mas chutou em cima do goleiro Hyun-Woo.

Na segunda, após bate-rebate na área, ele foi travado na hora do chute por Kim Young-Gwon. Na terceira, Berg fez o mais difícil que foi matar no peito um lançamento que ia para linha de fundo. Colocou a bola no chão, mas na saída do goleiro tentou bater com a parte externa do pé e a bola foi em direção da lateral.

Os suecos ainda reclamaram de um pênalti não assinalado pelo árbitro na etapa inicial. Toivonen invadiu a área pela direita e levou uma tesoura de Ki Sung-Yueng. A Coreia do Sul jogou recuada e a única alternativa para buscar o gol era a velocidade do bom atacante Son Heung-min, do Tottenham. O jogador, no entanto, conseguiu dar apenas uma arrancada pela ponta direita, mas ninguém apareceu na área.

Os coreanos foram assustar mesmo somente no segundo tempo, quando Koo aproveitou cruzamento, subiu livre e cabeceou com perigo. A bola tocou a rede pelo lado de fora. Os suecos responderam também na bola aérea e Toivonen testou firme para defesa de Hyun-woo.

Os europeus continuavam melhor em campo e quase foram prejudicados mais uma vez pela arbitragem que não viu um pênalti escandaloso. Kim Min-Woo deu um carrinho na perna de Claesson dentro da área. O jogo seguiu, mas foi parado segundos depois para análise do árbitro de vídeo, que enfim assinalou a penalidade. O capitão Granqvist cobrou com tranquilidade no canto esquerdo do goleiro, que caiu para o outro lado.

A Coreia do Sul demonstrou ser uma equipe frágil no ataque. Tirando Son, a equipe não conseguia esboçar reação. A única oportunidade de empate veio no último minuto em um cabeceio de Hwang Hee-chan, que, livre, mandou para fora.

