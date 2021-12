Com Oscar e susto de Neymar, titulares vencem coletivo

A Seleção Brasileira realizou na tarde desta segunda-feira, 9, o seu primeiro coletivo na fase final de preparação para o início da Copa do Mundo sem surpresas no time titular e com mais uma grande atuação de Neymar, que fez um gol na vitória por 4 a 0 sobre os reservas na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) e chegou a dar um susto no primeiro tempo da atividade, quando reclamou de dores no tornozelo direito.

Como esperado, o time titular repetiu a formação que conquistou o título da Copa das Confederações no ano passado e também na vitória por 1 a 0 sobre a Sérvia, na última sexta-feira, no Estádio do Morumbi, em amistoso que foi encarado como um ensaio geral para a abertura do Mundial, na próxima quinta-feira, com o duelo com a Croácia, no Itaquerão.

<GALERIA ID=19260/>

Assim, o meia Oscar foi mantido entre os titulares, mesmo após ser substituído durante o primeiro tempo do amistoso da última sexta-feira. Assim, os titulares começaram a atividade com a seguinte formação: Julio Cesar; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

Oscar treina entre os titulares (Foto: Gaspar Nóbrega l VIPCOMM)

Os reservas, mais uma vez, foram escalados com: Jefferson; Maicon, Dante, Henrique e Maxwell; Fernandinho, Ramires e Hernanes; Willian, Bernard e Jô. O goleiro Victor participou da segunda parte do trabalho, substituindo Jefferson.

Com a formação que será usada no começo da Copa, os titulares abriram o placar do coletivo com o gol marcado por Hulk, de cabeça, completando cobrança de escanteio de Neymar. Os escanteios e também as faltas foram bastante treinadas por Felipão durante o coletivo, confirmando declaração anterior, de que essa era a sua principal preocupação na reta final de preparação para a Copa.

Depois, Hulk fez o segundo gol dos titulares, completando lançamento de Oscar. Em seguida, Fred marcou o terceiro, em um primeiro tempo que ficou marcado pelo domínio da equipe principal, mas também por outra preocupação de Felipão, com a marcação sob pressão, sempre pedindo que ela fosse exercida.

Além disso, Neymar deu um susto ao cair no gramado com dores no tornozelo direito. O astro ficou caído por alguns instantes, logo voltando a protagonizar belos lances. Uma disputa que preocupou foi entre Marcelo e Maicon, com o lateral-direito precisando receber atendimento médico.

No segundo tempo do coletivo, os reservas deram mais trabalho aos titulares, especialmente quando exerceram a marcação sob pressão, dificultando a saída de bola da equipe. Também chamou a atenção a boa atuação de Hernanes, que obrigou o goleiro Julio Cesar a fazer boas defesas.

Felipão aproveitou a atividade para fazer alguns testes na equipe, utilizando o zagueiro Wellington Carvalho e o meia Robert, ambos do Fluminense. Fred deixou a equipe titular, sendo substituído por Jô, que se destacou nas jogadas aéreas, com a entrada de Robert entre os reservas.

O principal teste foi feito logo depois. O zagueiro Henrique entrou na vaga de Oscar, mas desempenhou mesmo a função de volante, com Wellington Carvalho sendo escalado entre os suplentes. E ainda houve tempo para mais uma bela jogada de Neymar, que dessa vez rendeu um gol, de voleio, marcado por Marcelo após cruzamento.

Depois da atividade, os jogadores voltaram a atender as centenas de torcedores que se aglomeraram na grade do campo 2 da Granja Comary, encerrando mais uma dia de preparação para a Copa na região serrana do Rio.

adblock ativo