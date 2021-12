Com Honda, Japão convoca 12 que atuam na Europa

O técnico da seleção do Japão, Alberto Zaccheroni, anunciou nesta segunda-feira, 12, a lista de 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo. A relação conta com 12 nomes que atuam no futebol europeu, incluindo Keisuke Honda, do Milan. Já a surpresa da lista é o veterano atacante Yoshito Okubo.

Como esperado, Honda foi convocado, assim como o meia Shinji Kagawa, do Manchester United, e o atacante Shinji Okazaki, do Mainz, três dos principais jogadores japoneses. Honda marcou apenas um gol desde que trocou o CSKA Moscou pelo Milan em janeiro, mas teve um papel fundamental na classificação do Japão para a Copa do Mundo.

"No final, decidimos ir com os jogadores que serão agressivos no ataque", disse Zaccheroni. "Nós sentimos que esses nomes nos darão a melhor chance de jogar com a nossa marca de futebol".

Okubo foi uma das poucas surpresas da convocação anunciada por Zaccheroni. O atacante, de 31 anos, foi o artilheiro da última edição do Campeonato Japonês e acabou sendo lembrado, mesmo que anteriormente só tivesse sido chamado apenas uma vez pelo treinador italiano, que assumiu a seleção do Japão após a Copa do Mundo de 2010.

Nesta temporada, Okubo vem mantendo a boa fase, com oito gols marcados pelo Kawasaki Frontale. "Eu sei que há a opinião que eu não o usei (Okubo) muito", disse Zaccheroni. "Mas ele tem muita experiência e sabe marcar gols. Ele será um jogador valioso para nós".

O atacante Yoichiro Kakitani, que marcou 21 gols em 34 jogos na última temporada, mas fez apenas um em 12 partidas pelo Cerezo Osaka nesta temporada, também está entre os 11 jogadores que atuam no futebol japonês e foram convocados nesta segunda-feira.

O Japão, que sediou a Copa do Mundo de 2002 com a Coreia do Sul, vai disputar o seu quinto Mundial consecutivo. Seus adversários no Grupo C da Copa no Brasil serão a Costa do Marfim, a Grécia e a Colômbia.

