Com Hernanes no time titular, Seleção treina em Salvador

A Seleção Brasileira iniciou a preparação para o jogo deste sábado, 22, às 16h, na Arena Fonte Nova, diante da Itália. Na primeira atividade em solo baiano, o técnico Luiz Felipe Scolari realizou uma mudança no time titular: Hernanes assumiu a posição de Paulinho. O volante do Corinthians torceu o tornozelo na partida contra o México, na última quarta-feira, e foi vetado para o confronto contra os italianos.

Já David Luiz, que também era dúvida, treinou normalmente. O zagueiro do Chelsea quebrou o nariz na partida em Fortalez, mas, após os exames, foi liberado pela equipe médica e segue à disposição da comissão técnica.

Na atividade desta tarde, o baiano Dante chegou a entrar na posição de David Luiz, mas apenas por alguns minutos. Com o time classificados para o mata-mata, a comissão técnica admitiu até a possibilidade de poupar alguns titulares devido ao desgaste físico.

<GALERIA ID=18413/>

Para preservar o gramado da Arena Fonte Nova, a comissão técnica decidiu realizar o treino no estádio de Pituaçu. O acesso não foi permitido aos torcedores e muitos fãs permanecem do lado de fora do estádio.

Ao término da atividade, os jogadores treinaram em campo reduzido e fizeram relaxamento muscular. Felipão, Hernanes e Daniel Alves seguiram para a Arena Fonte Nova para participar de uma coletiva.

adblock ativo