Com gol de Götze, Copa no Brasil iguala recorde histórico

Além de levar a Alemanha ao quarto título mundial, o gol marcado por Götze aos 7 min do segundo tempo da prorrogação na decisão da Copa do Mundo fez o Mundial do Brasil igualar o recorde de gols marcados em uma mesma edição de Copa.

Com a vitória alemã por 1 a 0 neste domingo, 13, o número de gols na Copa do Brasil chegou a 171 em 64 partidas. É o mesmo número de gols marcados no Mundial da França, em 1998, que, agora junto com a edição realizada no Brasil, tem o maior número da história das Copas.

A média de gols marcados por partida na Copa do Brasil também é alta. São 2,67 gols por jogo, o maior número desde a competição realizada na França, que teve média igual. Na Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, as seleções marcaram 145 gols e a média foi de 2,27 por jogo. O Mundial de 2006, na Alemanha, teve 147 gols e média de 2,3. Já em 2002, na Coreia do Sul e no Japão, 161 gols foram marcados e a média de gols foi de 2,52.

Desde 1998 a Copa do Mundo é disputada por 32 seleções. Em edições anteriores, a competição teve menos equipes e jogos. A goleada sofrida pelo Brasil para a Alemanha, por 7 a 1, na última terça, 8, pela semifinal, foi a partida com o maior número de gols da competição. O colombiano James Rodríguez é o artilheiro com seis gols.

Em junho, o presidente da Fifa, Joseph Blatter, disse estar "impressionado" com a Copa e destacou como qualidades do Mundial o nível técnico e o futebol ofensivo vigente nas partidas.

