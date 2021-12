Com dúvidas importantes, Alemanha e Portugal medem forças

Duas das seleções que chegaram ao Brasil almejando voos altos na Copa do Mundo, Alemanha e Portugal se enfrentarão nesta segunda-feira pelo Grupo G, um dos mais difíceis do torneio, com dúvidas acerca da condição física de dois de seus principais jogadores: Cristiano Ronaldo e Bastian Schweinsteiger.

O craque português, melhor jogador do mundo na última eleição da Fifa, vem sentindo há algumas semanas dores na coxa esquerda e ainda tem uma tendinite patelar no joelho esquerdo. Já Schweinsteiger levou uma pancada no pé esquerdo e precisou passar por exames, que não apontaram problemas mais graves. Contudo, é só na hora do jogo na Arena Fonte Nova, em Salvador, será possível saber se os dois estão 100%.

Cristiano treinou normalmente nos últimos dias, embora em dois deles tenha saído de campo com bolsa no joelho, e participou da goleada sobre a Irlanda por 5 a 1 por 65 minutos na ùltima sexta.

"Está claro que no princípio ele estava um pouco desgastado pela temporada, mas agora acho que está 100% e dará o máximo à seleção. Temos o melhor do mundo", declarou na sexta-feira o volante William Carvalho.

No elenco português, todos reconhecem a importância da ter um craque como o jogador do Real Madrid no time. No entanto, eles vêm tentando tirar o excesso de responsabilidade das costas do camisa 7.

"Ter Cristiano bem é melhor para nós, mas também temos grandes jogadores. Ninguém está sozinho. Cristiano está como todos nós, com vontade imensa de vencer, de dar o melhor. Ronaldo é o melhor do mundo, mas os outros times também têm bons jogadores, e temos que estar prontos para tudo", destacou o goleiro Rui Patrício.

Cristiano à parte, Portugal terá todos os seus "coadjuvantes" de luxo, com destaque para o zagueiro Pepe, que fez grande temporada pelo Real Madrid, e o meia-atacante Nani, que, por outro lado, não teve um bom ano pelo Manchester United.

A Alemanha já se prepara psicologicamente para enfrentar CR7, que 12 gols nos últimos 11 jogos vestindo a camisa da seleção portuguesa. "Não se pode perdê-lo de vista, literalmente. Sempre é preciso se perguntar: 'o que Ronaldo está fazendo? onde está?'", comentou o técnico Joaquim Löw.

O treinador revelou ter uma estratégia para parar o astro. Segundo ele, Philip Lahm, lateral de origem, atuará como volante e ajudará o zagueiro Jerome Boateng na marcação de Cristiano. Com isso, Benedikt Höwedes deverá ser o latera-direito titular.

Na expectativa de ser o maior artilheiro da história das Copas, Miroslav Klose tem um gol a menos que o recordista Ronaldo (15 a 14). Para alegria do 'Fenômeno', que já admitiu que vai "secar" o rival, o atleta da Lazio começará no banco.

