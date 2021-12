A modelo Andressa Urach, 26 anos, foi nesta quarta-feira, 11, até a porta do hotel onde a seleção de Portugal está concentrada para recepcionar o jogador Cristiano Ronaldo.

No ano passado, a modelo afirmou que teria tido um caso com o atleta. Ela, inclusive, chegou a divulgar supostas conversas que teria trocado com o Cristiano Ronaldo por meio do aplicativo WhatsApp.

A vice-miss Bumbum 2012 foi até Campinas, no interior de São Paulo, onde a seleção está concentrada, para gravar uma reportagem para o programa "Muito Show" (RedeTV!) do qual ela é repórter e apresentadora.

Ela estava sem camisa e com os seios pintados nas cores da camisa da seleção portuguesa. Quando o ônibus da seleção passou pela modelo, ela segurava um cartaz com os dizeres: "#Beijo Cavalinho", citando o apelido carinhoso que teria chamado o atleta no ano passado.

Agência Folha Press Com corpo pintado, Andressa Urach 'recepciona' CR7 em hotel

