Com chances pequenas, Portugal e Gana duelam em Brasília

Na última rodada da fase de classificação do Grupo G, Portugal e Gana duelam ainda com esperanças de uma vaga nas oitavas de final. Porém, as chances de ambas as seleções são remotas, já que nenhuma delas depende só de si para ir ao mata-mata. A partida acontece nesta quinta-feira, às 13h, no Mané Garrincha, em Brasília.

Ambas as equipes somaram apenas um ponto - Portugal empatou com os EUA por 2 a 2 na rodada anterior, em Manaus, e Gana obteve o mesmo placar contra a Alemanha, em Fortaleza. Alemães e norte-americanos têm quatro pontos cada e só precisam de um empate na Arena Pernambuco, também nesta quinta.

A situação de Portugal é ainda mais complicada. Lanterna do grupo devido à derrota por 4 a 0 para os alemães na estreia em Salvador, a equipe de Cristiano Ronaldo precisa vencer e ainda torcer para que um eventual vitorioso do duelo no Recife consiga eliminar a diferença de gols - a Alemanha tem saldo positivo de quatro, e os EUA, de um.

"Existe uma conjugação de resultados que fazem com que as coisas não sejam fáceis e será quase um milagre. Mas temos de nos agarrar a essa esperança, vamos fazer o nosso trabalho e ver o que acontece," disse o lateral João Pereira. "Por enquanto nada está decidido", acrescentou.

A novidade no time português será o retorno do zagueiro Pepe, após suspensão de um jogo pelo cartão vermelho na estreia. Mesmo com problemas físicos, o astro Cristiano Ronaldo estará novamente em campo. Para Gana, a combinação de resultados é a mesma que a dos portugueses, mas o saldo de gols a descontar é menor - um negativo, ante quatro do adversário desta sexta.

