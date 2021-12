A três dias do duelo contra o Brasil, na Arena Castelão, a Colômbia chegou a Fortaleza. A delegação desembarcou na Base Aérea na noite desta terça-feira, 1°, às 19h30min, com a presença apenas da imprensa e de um pequeno pequeno grupo de simpatizantes com o veículo decorado com a bandeira da Colômbia.

Cerca de 20 minutos após sua chegada, o ônibus dos colombianos chegou ao hotel, na Av. Beira Mar. No local, jogadores e comissão técnica foram recepcionados por uma multidão de torcedores.

Empolgados, os torcedores cantavam bastante e vibraram com os acenos de alguns jogadores. O meia James Rodriguéz, artilheiro da Copa, com 5 gols, e o goleiro Mondragón foram os mais festejados.

Nesta quarta, 2, a Colômbia faz um treino à tarde, no campo da Universidade de Fortaleza (Unifor). No dia seguinte, jogadores da Colômbia vão conceder entrevista coletiva na Arena Castelão e seguirão para um treino na Unifor, aberto, pelo menos, 15 minutos para a torcida.

O duelo entre Brasil x Colômbia está marcado para esta sexta, 4, às 17h, na Arena Castelão, pelas quartas de final da Copa do Mundo.

Assiat a vídeo da vibração da torcida colombiana na chegada ao hotel:

O Povo Com cantoria da torcida, Colômbia chega a Fortaleza

