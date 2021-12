Com bom retrospecto, Brasil estreia contra o Japão

Pela primeira vez desde a para lá de longínqua Copa do Mundo de 1950, o Brasil volta a disputar, em casa, um torneio de relevância mundial. Neste sábado, 15, é chegado o dia do tão aguardado jogo de abertura da Copa das Confederações 2013. Às 16h, em Brasília, a Seleção Canarinho encara o Japão.

Assim, tudo conspira a favor. Nesta tarde, o estádio Nacional Mané Garrincha estará lotado por 70 mil torcedores eufóricos pelo momento histórico e empurrando a Seleção.

De quebra, um outro fator vindo dos anais do futebol sugere um dia marcante para os brasileiros. A equipe nacional já teve a oportunidade de fazer outras duas aberturas de Copa das Confederações. E, em ambas, deu show de bola.

Em 1997, o Brasil abriu a Copa das Confederações por ser o adversário da Arábia Saudita, país-sede do evento. Com dois gols de Romário e um de César Sampaio, o time verde e amarelo não deu chance aos donos da casa: 3 a 0.

Já em 1999, coube ao atual campeão fazer a partida de abertura. E o Brasil, que ganhara a taça de 1997, arrasou, no México, a também tradicional Alemanha: 4 a 0. Zé Roberto, Ronaldinho Gaúcho e Alex, duas vezes, marcaram.

Agora, com o fator casa também colaborando, o Brasil tem tudo para manter o retrospecto. A única coisa a ser evitada, claro, é a pressão pelo triunfo.

"A pressão é normal sobre uma equipe que joga com as condições que o Brasil vai jogar. A Seleção é vista normalmente como um dos grandes competidores e candidato ao título. No geral, nós somos pressionados, isso é normal. Em alguns aspectos, isso é diferente, mas a história de ganhar será a mesma", comentou o técnico Luiz Felipe Scolari.

Tradição a ser mantida

Os números que embasam o discurso do treinador começam pelo fato de a Seleção principal nunca ter perdido para o Japão. Quanto à Copa das Confederações, a tradição do Brasil também é insuperável.

Além de ter histórico arrasador em aberturas, os únicos pentacampeões mundiais também são recordistas na história do torneio. O Brasil é o único com 4 finais disputadas e 3 títulos.

"É importante que amanhã (hoje) possamos vencer a equipe do Japão. Perder o primeiro jogo é uma situação que intranquiliza total", disse Felipão que, em 2004, dirigindo Portugal, teve experiência desagradável em situação semelhante.

Na ocasião, os lusitanos, sediando a Eurocopa, perderam a partida de estreia por 2 a 1.

"Eu lembro que, lá em Portugal, nós perdemos o primeiro jogo para a Grécia. Depois, até classificamos para a segunda fase. Mas, é horrível perder o primeiro jogo. O ambiente fica difícil de administrar. São torcedores, público, imprensa, jogadores... É uma situação que não se deve passar. É o que venho passando a meus atletas desde o início, quando se apresentaram aqui", disse o treinador.

Segundo Felipão, parte das conversas que ele teve com o elenco ao longo da semana foram justamente para mostrar a importância de uma vitória hoje. O técnico disse que o Japão tem méritos, porque foi a primeira a se classificar para a Copa do Mundo de 2014.

Por isso, será um jogo difícil para o Brasil. "Pelo estudo que a gente tem feito, o Japão vai jogar marcando, claro, mas vai jogar bem mais à frente do que os outros", disse o técnico brasileiro, comparando os últimos jogos da Seleção contra França e Inglaterra, que tinham times mais fechados na defesa.

adblock ativo