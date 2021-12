Com aproveitamento de 100%, Suárez é trunfo do Uruguai

Luís Suárez é um dos principais nomes da equipe do Uruguai, comandada pelo técnico Óscar Tabárez. Junto a Cavani e Fórlan, forma a trinca ofensiva que constitui a principal força da equipe celeste.

Na Copa das Confederações, o 'Coelho', como é chamado pelos companheiros, atingiu uma marca que deve deixar a defesa do Brasil ainda mais preocupada. Suárez tem 100% de aproveitamento nas finalizações.

Nas três partidas que disputou, Luisito marcou três gols. O mais incrível é que o atacante arriscou apenas três finalizações durante toda a competição.

Os números só comprovam o bom momento vivido pelo jogador. Na partida contra o Taiti, Suárez atingiu uma meta importante: se tornou o maior artilheiro da história da seleção uruguaia, com 35 gols.

Apesar de ter protagonizado episódios polêmicos, como declarações racistas e mordidas em adversários, a atuação de Suárez em seu clube também é digna de nota.

Outros ótimos números - Na temporada 2012/13, dos 38 jogos do Liverpool no Campeonato Inglês, Luisito atuou em 33 partidas. Marcou 23 gols, mas deu o último passe em mais 11 tentos, totalizando 34 participações diretas.

Todo esse desempenho tem chamado a atenção de muitos clubes. Dentre os interessados, apenas potências como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. O valor de mercado do jogador flutua entre 31 e 36 milhões de euros.

O valor do jogador para o treinador de sua seleção supera, inclusive, o definido pelos especialistas em mercado.

"Sou redundante em dizer que ele é um grande jogador, o melhor atacante do mundo. Ele é importante para reacomodar o resto da equipe no ataque. Somado a isso tem uma grande eficiência em uma situação de um contra um", disse Óscar.

Na contra-mão - Se Suárez tem se destacado pela precisão, seus colegas de equipe parece ir na direção inversa, literalmente. Em treino realizado no CT do Náutico, a equipe de Óscar Tabárez abusou dos erros nas finalizações.

Em cinquenta tentativas, foram marcados apenas dez gols. Destaque positivo apenas para o próprio Suárez e Forlán, que acertaram o alvo duas vezes cada, além de Cavani, que foi o melhor treinamento marcando três vezes.

O time não deve ter novas chances de aprimorar a precisão antes do jogo do Brasil. Inicialmente, não está previso nenhum treinamento para o time na capital mineira, apenas o reconhecimento do gramado onde haverá a partida.

