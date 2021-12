Com 'anfitrião' Bobô, taça fica exposta em Salvador nesta 4ª

A taça do mundo será dos baianos por dois dias. O troféu mais cobiçado do futebol ficará exposto na entrada principal do Salvador Shopping, no bairro de Caminho das árvores, nesta quarta-feira, 30, e na quitna, 1º, das 9 às 21h. A entrada é franca.

O evento será aberto pelo tetracampeão Bebeto, junto com o ex-jogador de futebol Bobô, escolhido como anfitrião. O craque, campeão brasileiro de 1988 pelo Bahia, vai representar o futebol baiano.

Em visita à redação de A TARDE, na segunda, 28, ele contou a emoção de participar do evento. "Me sinto honrado por representar a Bahia no meio de tanta gente boa que elevou o futebol baiano", disse.

Estar perto da taça será especial para Bobô, que como jogador nunca disputou um Mundial. Porém, ele não poderá tocá-la, assim como os torcedores. Apenas campeões mundiais podem fazer isso. Os mortais só poderão olhar e tirar foto.

"Em 89, quando fui convocado (para a seleção), sonhei em jogar a Copa", lembrou. "É um momento histórico, mas vou ficar como os torcedores, separado alguns metros dela, tirando foto", completou.

Ele também palpitou sobre quem ficará com a taça no dia 13 de julho, dia da final. "Eu acho que o Brasil tem uma condição muito grande para botar a mão nessa taça, como a Alemanha", disse. "Mas, com a energia do torcedor, a estrutura, a comissão técnica e os jogadores que temos, podemos vencer", afirmou.

Legado

Bobô também falou sobre o legado que o Mundial deixará para a Bahia. Para ele, o saldo será positivo não só para a Salvador, mas também para as cidades do interior que vão receber algumas seleções.

"Vai deixar legado para o futebol local em termos de estrutura e Centro de Treinamento. Além do hotel, que também vai permanecer e o município vai utilizar de uma maneira ou de outra", projetou.

