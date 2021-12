Com 5 de 2010, Brasil tem maior renovação em 64 anos

A luta da seleção brasileira pelo hexacampeonato mundial será marcada pela maior renovação dos últimos 64 anos no time nacional. Da lista final do técnico Luiz Felipe Scolari, divulgada nesta quarta-feira, no Rio, apenas cinco jogadores - Julio Cesar, Daniel Alves, Maicon, Ramires e Thiago Silva - jogaram o Mundial de 2010, na África do Sul. O atacante Fred, por sua vez, voltará a disputar a competição depois de oito anos - ele estava na edição de 2006, na Alemanha.

Dos 23 jogadores convocados por Dunga, 18 não foram lembrados por Felipão. São eles: Doni, Elano, Felipe Melo, Gilberto, Gilberto Silva, Gomes, Grafite, Josué, Juan, Júlio Baptista, Kaká, Kleberson, Michel Bastos, Lúcio, Luisão, Luís Fabiano, Nilmar e Robinho.

A maior renovação da história ocorreu na Copa de 1934, na Itália. Dos convocados para o Mundial de 1930, somente o atacante Carvalho Leite voltou a ser chamado pelo técnico Luiz Vinhaes. Já a lista de Ademar Pimenta, em 1938, na França, trazia quatro remanescentes na edição anterior: o meia Martim e os atacantes Pateski, Leônidas e Luizinho.

Na Copa do Mundo de 1950, também disputada no Brasil, nenhum jogador havia disputado a edição anterior, ocorrida na França, em 1938. O hiato de 12 anos entre as Copas de 1938 e 1950, provocado pela Segunda Guerra Mundial, praticamente acabou com a chance de muitos jogadores brasileiros que brilharam na década de 1940.

O craque do Botafogo, Heleno de Freitas, é o maior exemplo dessa situação. O fato também ocorreu no âmbito mundial: de todos os jogadores que disputaram o Mundial de 1950, somente dois atletas, o suíço Bickel e o sueco Nillsson, haviam jogado a Copa da França, em 1938.

Na história, a menor renovação da seleção brasileira ocorreu em 1962, no Chile. No bicampeonato mundial brasileiro, 14 jogadores já tinham disputado a Copa da Suécia, quatro anos antes. Nos Estados Unidos, em 1994, e na Alemanha, em 2006, as listas de Carlos Alberto Parreira traziam 10 atletas remanescentes do Mundial anterior.

Em duas oportunidades, cinco atletas voltaram a jogar uma Copa na sequência. O fato ocorreu em 1958 e em 1978. Na Suécia, Castilho, Djalma Santos, Nilton Santos, Mauro e Didi foram chamados por Vicente Feola. Na Argentina, o técnico Cláudio Coutinho convocou Leão, Valdir Peres, Nelinho, Rivellino e Dirceu.

