Com 30 mil, protesto no Castelão tem dezenas de feridos

O saldo do confronto do Batalhão de Choque com os manifestantes do movimento "Mais Pão, Menos Circo" até agora, em Fortaleza, nos arredores do Castelão, que protestam contra a realização da Copa das Confederações e da Copa do Mundo no Brasil, é de oito policiais militares feridos, dois jornalistas atingidos, dezenas de manifestantes feridos com balas de borracha e uma viatura da Autarquia de Trânsito incendiada.

Cerca de 30 mil pessoas tentam marchar para Arena Castelão, onde acontecerá às 16 horas o jogo Brasil x México, pela segunda rodada do Grupo A da Copa das Confederações. O bloqueio feito pelos policiais é na Avenida Alberto Craveiro, principal via de acesso ao estádio. A BR-116 foi interditada pelos manifestantes. Eles traçam uma estratégia de driblar o pelotão para avançar rumo ao Castelão.

Os policiais usam bombas de efeito moral e montam barreiras para evitar que a multidão, que revida com pedras, se aproxime do estádio. Uma manifestação semelhante aconteceu no último sábado, dia da estreia do Brasil na Copa das Confederações, contra o Japão, nos arredores do Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha.

Os protestos também podem acontecer dentro do Castelão, nesta quarta, durante o jogo entre Brasil e México. Manifestantes se mobilizam nas redes sociais para quem estiver no estádio faça sua crítica à competição, com pedidos, inclusive, para que os torcedores fiquem de costas para o gramado no momento de execução do Hino Nacional.

Veja os relatos do enviado especial de A TARDE, André Uzêda, que está em Fortaleza acompanhando a movimentação antes do jogo Brasil e México:

Policia estourando bombas no movimento em frente ao Castelão — André Uzêda (@AndreUzeda) June 19, 2013

Jornalista que estava cobrindo o protesto aqui no Ceará passou mal e desmaiou — André Uzêda (@AndreUzeda) June 19, 2013

Estudante agredido agora no protesto com tiro de borracha: pic.twitter.com/TtCtGtoksF — André Uzêda (@AndreUzeda) June 19, 2013

Protesto em Fortaleza, por parte da polícia, está muito mais agressivo que Brasília — André Uzêda (@AndreUzeda) June 19, 2013

tá aqui a foto: jornalista pedro rocha foi atingido pro bala de borracha no olho durante o protesto em fortaleza pic.twitter.com/ltGGHCIA9K — lucas rohãn (@lucasrohan) June 19, 2013

