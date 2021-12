Com 2 dias de atraso, Nigéria finalmente chega ao Brasil

Com quase dois dias de atraso, a seleção da Nigéria finalmente chegou ao Brasil para jogar a Copa das Confederações. A delegação africana aterrissou em São Paulo por volta da meia-noite e conseguiu pegar uma conexão até Belo Horizonte, onde desembarcou às 3h deste domingo depois de uma longa viagem.

O atraso se deu porque os jogadores nigerianos pensavam em boicotar a competição em protesto pelo corte nas premiações por jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Os dirigentes da Associação de Futebol do país, preocupados com a crise financeira da entidade, tentaram a redução dos prêmios por cada partida em 50%, o que gerou revolta nos jogadores.

A programação inicial previa o embarque dos nigeriano na manhã de quinta-feira. Eles deveriam pegar um voo de Winhoek, capital da Namíbia (onde jogaram pelas Eliminatórias na quarta), para Johannesburgo, na África do Sul, mas se recusaram a embarcar.

Ao perder o voo entre a Namíbia e a África do Sul, a Nigéria teve muitas dificuldades de conseguir novos lugares nesta rota. Metade do elenco viajou na sexta para Johannesburgo e os jogadores restantes fizeram esse caminho apenas na manhã de sábado, depois de muitas horas de atraso para o embarque, segundo informou a imprensa nigeriana.

Havia o temor que, por conta desses atrasos, parte do grupo perdesse o voo de uma companhia sul-africana para São Paulo, mas todo o elenco embarcou a tempo. O medo de que o time perdesse a conexão com Belo Horizonte também perdurou, mas a Nigéria conseguiu chegar a Belo Horizonte ainda de madrugada, com tempo para dormir pela manhã e conhecer o Mineirão à tarde. A estreia contra o Taiti é nesta segunda-feira, às 16h.

A Nigéria chegou ao Brasil, porém, com apenas 22 jogadores. O meia Ogenyi Onazi, que sofreu uma lesão contra a Namíbia, não embarcou, mas também não foi cortado. Os nigerianos ainda aguaram que ele se junte ao elenco durante a Copa das Confederações.

Caso não viesse ao Brasil para a Copa das Confederações, a Associação de Futebol da Nigéria poderia ter que pagar uma multa e correria o risco de ser banida de torneios da Fifa. A estreia dos nigerianos na competição acontecerá na segunda-feira diante do Taiti, em Belo Horizonte, às 16 horas.

