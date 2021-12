Com 1 a menos, Bélgica bate Coreia e garante liderança

Mesmo ainda sem corresponder às expectativas de que seria a sensação da Copa do Mundo, a Bélgica faturou sua terceira vitória, manteve o aproveitamento 100% e garantiu a primeira colocação do Grupo H, ao derrotar a Coreia do Sul por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Itaquerão, em São Paulo. Com um time misto, a seleção belga não empolgou a torcida, mas superou a desvantagem numérica, por causa da expulsão de Defour ainda no primeiro tempo, para segurar a pressão sul-coreana e buscar mais um triunfo na competição.

Assim, Bélgica encerrou sua participação na primeira fase com nove pontos, confirmando confronto com os Estados Unidos nas oitavas de final, na próxima terça-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Já a Coreia do Sul se despediu da Copa sem vitória e com apenas um ponto na lanterna da chave.

A derrota confirmou a fraca campanha das seleções asiáticas nesta Copa. Nenhum dos quatro times afiliados à Confederação Asiática de Futebol - Japão, Irã, Coreia do Sul e Austrália (localizada na Oceania mas competindo pela Ásia nas Eliminatórias) - conseguiu vencer na competição, o que não acontecia desde o Mundial de 1990.

Classificada por antecipação, a Bélgica entrou em campo nesta quinta-feira com um time misto por conta de problemas físicos e jogadores "pendurados" com um cartão amarelo. Por essa razão, o técnico Marc Wilmots poupou até sete atletas que já foram titulares nas partidas anteriores deste Grupo H, entre eles Kompany, Vermaelen, Lukaku e Hazard - este último só entrou em campo nos minutos finais.

O JOGO

Precisando da vitória, a Coreia do Sul tratou de acelerar a partida desde os primeiros segundos e encontrou na Bélgica um rival à altura nesse quesito, em razão da correria imposta pelo trio formado por Mertens, Januzaj e Mirallas. A velocidade belga e a vontade sul-coreana, no entanto, não deram resultado no primeiro tempo.

Tentando impor pressão, a Coreia do Sul teve seus momentos de protagonista, principalmente pelo lado esquerdo, por onde avançava Son Heung Min, seu melhor jogador. A Bélgica aceitou as investidas sul-coreanas, mais recuada, mas logo ficou clara a superioridade do time europeu em campo.

Aí, a Bélgica passou a levar perigo em cobranças de falta, de Vertonghen e Mertens, e nas rápidas trocas de passe no ataque. Em dois toques, eles chegavam à área dos sul-coreanos, que se defendiam como dava, às vezes somente com falta. Na melhor chance dos belgas, Mertens pegou sobra quase na pequena área e mandou muito longe do travessão, desperdiçando chance incrível aos 24 minutos.

Mais contida, a Coreia do Sul também teve chances de abrir o placar. Depois da correria no início, os asiáticos quase marcaram em uma blitz aos 28. Após erro na saída de bola belga, Ki Sung Yueng bateu forte e exigiu boa defesa de Courtois. Na sequência, escanteio da esquerda obrigou Defour a tirar a bola quase em cima da linha.

Com chances dos dois lados, o duelo retomou o equilíbrio nos minutos finais, até que Defour fez falta violenta em Kim Shin Wook. O volante deu um pisão na canela do rival e levou o cartão vermelho direto, deixando a Bélgica com um jogador a menos em campo, a partir dos 44 minutos.

A vantagem numérica renovou as esperanças da seleção sul-coreana. Com a vitória parcial da Rússia sobre a Argélia na outra partida da rodada, a Coreia do Sul precisava superar os belgas por ao menos 3 a 0 para avançar. Sem alternativa, o técnico Hong Myung Bo colocou o time no ataque no segundo tempo.

A postura mais ofensiva e a busca incessante pelo ataque no início da segunda etapa foram suficientes para conquistar definitivamente o apoio da torcida brasileira no Itaquerão. Foram três chegadas seguidas, uma delas no travessão em cruzamento de Son Heung Min aos 13 minutos.

Assustado, o técnico Marc Wilmots resolveu arrumar o meio-de-campo, para compensar a expulsão de Defour. Sacou Januzaj e Mertens para as entradas de Origi e Chadli. E teve sucesso. Origi, que já havia decidido na rodada anterior, bateu firme da entrada da área e viu o goleiro sul-coreano dar rebote. Dentro da área, Vertonghen, em posição duvidosa, só completou para as redes, fazendo 1 a 0 aos 32 minutos.

Sem desanimar, a Coreia do Sul seguia levando perigo no ataque. No entanto, escancarava suas limitações técnicas. O time asiático entrava na área trocando bons passes, mas pecava nas finalizações. Assim, desperdiçou ao menos três grandes chances de empatar. Recuada, a Bélgica também contou com a boa fase do goleiro Courtois para assegurar mais um triunfo na Copa.

