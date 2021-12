Colombiano Armero minimiza problemas do Brasil

O lateral esquerdo Pablo Armero minimizou as críticas que a seleção brasileira vem recebendo e os "problemas psicológicos" atribuídos aos rivais, garantindo nesta quinta-feira que espera um grande duelo pelas quartas de final da Copa do Mundo.

"O Brasil não está frágil, o que acontece é que todas as seleções querem chegar longe. Estamos vendo isso desde que começou o Mundial. Todos querem ganhar. Além disso, (os brasileiros) jogaram com uma seleção como a chilena, que têm grandes jogadores", avaliou o ex-jogador do Palmeiras.

O defensor, que na temporada passada foi cedido por empréstimo do Napoli ao West Ham, disse como deverá ser a partida de amanhã no Castelão, em Fortaleza. Além disso, deu a "receita" para os colombianos saíram com a vitória.

"Será um grande jogo, porque tanto eles como nós estamos jogando um futebol muito bonito. Temos que permanecer unidos, sem perder o foco. Somos um time compacto e temos certeza que quando jogamos juntos, conseguimos os resultados", afirmou Armero.

O colombiano ainda foi questionado sobre Neymar, adversário dos tempos de Palmeiras. Foi contra o Santos, ex-clube do atacante brasileiro, que o lateral começou a tornar célebre suas empolgadas comemorações, que ficaram conhecidas como "Armeration".

Em jogo válido pelo Campeonato Paulista, em 14 de março de 2010, após cruzamento de Armero, o atacante Robert marcou gol, que naquele momento igualava o placar em dois gols. Em resposta à animação de Neymar, Robinho e companhia, os jogadores palmeirenses vibraram com dança provocativa, comandada pelo colombiano.

Para melhorar a situação, o Alviverde venceu o jogo por 4 a 3, de quebra, com Neymar expulso. Um pouco por causa disso, o lateral esquerdo ganhou "autoridade" para falar sobre o camisa 10 da seleção brasileira.

"Para anular Neymar, toda a equipe, todos nós, deveremos ajudar os companheiros que estiverem marcando", garantiu.

A seleções de Brasil e Colômbia se enfrentarão no Castelão nesta sexta-feira, às 17h (horário de Brasília). O vencedor garante vaga nas semifinais da Copa do Mundo.

